Manchester United, Hotspur See Europa League nos últimos 16 anos e o descanso muito necessário

O Manchester United e o Tottenham pertencem a páginas destinadas a garantir uma transição direta para a Liga Europeia nos últimos 16 anos na final de quinta -feira da fase da liga, com nove lugares em palcos por nocaute. Lutando com os gigantes ingleses trabalham na metade inferior da tabela da Premier League, mas sente -se entre os oito primeiros da Liga Europa. Apenas oito melhores progressos automaticamente para os últimos 16, enquanto nove a 24. Deve suportar a rígida rodada do play-off no próximo mês.

Ruben Amorim, chefe do United, quer desesperadamente ter dois livres no meio por um tempo adicional em campo para tentar forçar suas idéias após a turbulenta governança de duas primeiras histórias.

O Red Devils jogou 17 partidas em 64 dias desde que Amori assumiu o controle pela primeira vez.

A United decidiu que a competição de segundo nível na Europa é muito mais fácil de negociar do que as obrigações domésticas com quatro vitórias subsequentes, o que significa que elas só precisam de um ponto do FCSB.

No entanto, os mestres romenos também podem fornecer o lugar mais alto se fizeram uma vitória famosa.

“Temos que sobreviver, mas já fizemos isso muitas vezes, então faremos isso de novo”, disse o FCSB Florin Tanase FCSB.

O gerente do Spurs, Ange Postecoglou, cumpre seu trabalho no tópico após a série catastrófica de seis falhas da Premier League em sete partidas, ele mergulhou o Tottenham na batalha de Falling.

A lista de lesões crescentes foi o principal fator em seus problemas e vitória sobre Elfsborg, no norte de Londres, ele pode comprar o tempo do Postecoglou para recuperar algumas de suas estrelas no último dia 16 de março.

Roma, o porto em perigo

O Lazio Table-Toppers é a única página que garantiu um lugar nos últimos 16.

Anderlecht, Bilbao atlético, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Lyon, United, Tottenham, FCSB, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, Olympiacos, Rangers, Union Saint-Gilloise e Viktoria Plzen são certamente pelo menos um lugar a um a distância. .

No entanto, existem grandes nomes do risco de falha antes dos estágios nocauteados.

Dois campeões europeus de tempo, o Porto sentaram antes das 24 melhores antes do confronto de Israel MacCabi Tel Aviv, que ocorrerá em Belgrado devido a um conflito no Oriente Médio.

Os gigantes italianos de Roma também são ameaçados porque há 21º lugar na mesa e estão diante de uma tarefa difícil contra o segundo lugar de Frankfurt.

Após o início promissor da competição, mais três derrotas mergulharam o Ajax em perigo antes do confronto de quatro horários dos campeões europeus de Galatasaray em Amsterdã.

