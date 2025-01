Manchester United rejeita oferta do Napoli pela estrela Alejandro Garnacho: Relatório

Os Red Devils colocaram o argentino à disposição do mercado.

O Manchester United rejeitou a oferta inicial do Napoli por Alejandro Garnacho porque os Gli Azzurri não estavam dispostos a pagar o preço pedido pelos Red Devils.

Dado o quão estranhamente irregulares foram as atuações de Garnacho no passado, o Manchester United não tem certeza sobre o futuro do extremo argentino. O extremo é supostamente um alvo do Napoli, que este mês fez sua primeira abordagem para comprar Garnacho por £ 40 milhões (US$ 48,7 milhões).

De acordo com um recente Manchester Evening News, os Red Devils rejeitaram a oferta do Napoli por Garnacho porque acreditam que o extremo argentino vale mais do que o Napoli está disposto a pagar. De acordo com o Observatório de Futebol CIES, os 20 vezes campeões da Premier League avaliam Garnacho em 97,4 milhões de euros (82,27 milhões de libras).

Antonio Conte, técnico do Napoli, quer que Garnacho substitua Khvicha Kvaratskhelia, que está de saída para o Paris Saint-Germain. No entanto, relatórios italianos afirmam que o United valoriza muito o atacante e Gli Azzurri está cético quanto à contratação de Garnacho agora. Os campeões italianos de 2023 preferem contratar jogadores que possam ter grande valor no mercado.

Alejandro Garnacho perde a rede com uma oportunidade de ouro para colocar o Man United na frente após uma brilhante jogada de Rasmus Hojlund! Hojlund chutou a trave de frustração. pic.twitter.com/kdVMsxODpU -ESPN FC (@ESPNFC) 16 de janeiro de 2025

O salário de Garnacho aumentaria progressivamente durante sua gestão no Estádio Diego Armando Maradona. Espera-se que Khvicha Kvaratskhelia assine contrato com o Paris Saint-Germain em breve, enquanto o Napoli procura uma alternativa.

Depois que o United aprovou uma transferência de verão de £ 26 milhões de Scott McTominay para o Napoli, não será difícil para ambos os clubes arcar com outro acordo de transferência.

No entanto, a saída de Garnacho permanece duvidosa, com publicações italianas também alegando que Aurelio De Laurentiis, presidente do Napoli, está hesitante em fazer uma oferta superior a £ 42 milhões, que é muito inferior ao preço pedido pelo United.

Garnacho continua a ser uma prioridade nos planos de Rubén Amorim e provavelmente permanecerá em Old Trafford até o final da atual temporada, apesar de estar prestes a deixar o Manchester United. O próximo jogo do United é contra o Brighton, no domingo, 19 de janeiro.

