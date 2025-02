Manchester United sofre de um golpe enorme, a estrela decidiu ser excluída pelo resto da temporada

O atacante do Manchester United Amad Diallo pode ser deixado de lado pelo resto da temporada depois de sofrer o ligamento do cubo, de acordo com relatos de sábado. Acredita-se que Diallo tenha mantido o problema durante o treinamento e o United ainda não confirmou o escopo de danos quando o jovem de 22 anos está aguardando mais testes. O Ivory Coast International foi um dos artistas mais dinâmicos do United em uma campanha difícil para o inquieto clube da Premier League, alcançando os principais objetivos contra o Manchester City e o Liverpool.

Diallo marcou seis vezes nos últimos 14 jogos em todas as competições, e sua prolongada ausência seria um grande golpe para o gerente do United Ruben Amorima.

Respondendo aos relatos de sua lesão, Diallo confirmou que seria “um pouco”, mas não revelou a duração exata de sua ausência.

“Extremamente decepcionado ao escrever esta mensagem em um momento tão -chave da temporada. Infelizmente, estarei com uma lesão por algum tempo “, escreveu Diallo em suas contas de mídia social.

“Voltarei mais forte do que nunca. Hora de apoiar meninos de fora. Ele ainda está carregando.

Amorim já revelou uma viagem de domingo a Tottenham que o United foi afetado por lesões e doenças indefinidas.

Depois, houve relatos de que o United Kobbie Manooo, Manuel Ugarte e Toby Collyer ficaram feridos, além do fracasso de Diallo.

Lisandro Martinez sofreu recentemente uma lesão no ligamento cruzado anterior, e Amorim sugeriu que Luke Shaw, Jonny Evans, Mason Mount e Altay Bayindir permaneceriam ausentes.

Os jogadores da academia, incluindo Chido Obi, de 17 anos, foram promovidos para treinar a primeira equipe para lidar com problemas.

O United ocupa o 13º lugar na classificação da Premier League antes de se encontrar com o Tottenham, que está por trás deles por dois pontos.

(Com exceção do cabeçalho, essa história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).