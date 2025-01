O Manchester United reservou seu lugar na Liga Europeia nos últimos 16 anos, vencendo por 2 a 0 no lado romeno do FCSB, e Trentgled Tottenham voltou-se para seus jovens pistolas para avançar na quinta-feira na quinta-feira. Diogo Dalot e Kobbie Manoo marcaram gols para o United na segunda metade da última fase da liga na Arena Nacional em Bucareste. No norte de Londres, sob pressão, o chefe do Tottenham, Ange Postecoglou, sentiu alívio, vendo Scarlett, Damola Ajayi e Mikey Moore matarem o sueco Minns Elfsborg com os primeiros gols para o clube na vitória por 3 a 0.

United, invicto em oito partidas no torneio, terminou em terceiro lugar, e o Tottenham ficou em quarto lugar, garantindo que os dois clubes da Premier League evitassem playoffs na Liga Europeia.

Oito melhores se movem automaticamente para os últimos 16, onde serão colocados contra os vencedores de oito laços de duas noites com nocaute com clubes de nove a 24.

A equipe de Ruben Amorima expandiu sua última melhoria para uma derrota em todos os jogos em todas as competições com a terceira vitória subsequente pela primeira vez nesta temporada.

O United não foi uniforme no primeiro tempo, mas Amori enviou Amad Diallo e Alejandro Garnacho para um intervalo e ajudou a reverter a onda.

O United finalmente assumiu a liderança aos 60 minutos, quando Manoo liderou um cruzamento baixo perigoso a uma caixa de seis pessoas, e Dalot correu facilmente para casa.

Daniel Birligea quase esticou o nível do FCSB com um impacto estrondoso, que quase cruzou a linha depois de atingir a barra.

Mas o acabamento composto de Mano no corte de corte aos 68 minutos levantou o resultado além da dúvida.

“Mais do que vencer é ter tempo para treinar e passar tempo recuperando jogadores”, disse Amori sobre o United, evitando playoffs.

“Os meninos fizeram um bom trabalho, mas devemos entender que o oponente não está com todo o respeito no mesmo nível que a Premier League. Queremos melhorar a maneira como jogamos.

As esporas das crianças levantam o escuro

No Tottenham Stadium, foram necessários três graduados promissores da Academia do Clube para aumentar a escuridão.

O Tottenham é um desperdício no 15º lugar na Premier League, oito pontos acima da zona de rebaixamento depois de vencer um dos últimos 11 jogos no nível mais alto.

No fim de semana passado, uma derrota com outras lutas que Leicester condenou o Tottenham à série mais longa sem a vitória da liga desde 2008.

Postecoglou admitiu que não tinha certeza de seu status de trabalho depois que os fãs jogaram o time e ligaram para o presidente Daniel Levy para parar de fumar durante a derrota de Leicester.

O Tottenham foi perdido pelo zagueiro do Radu Dragusin em problemas no joelho, quando seus infortúnios montados no segundo tempo, mas seu substituto Scarlett terminou a resistência de Elfsborg aos 70 minutos.

O Cross Dejan Kulausevski escolheu Scarlett, e o atacante de 20 anos foi para casa, apenas alguns dias depois de retornar do feitiço de empréstimo em Oxford no segundo nível.

19 -Year -old Ajayi estava em campo por apenas quatro minutos, quando transformou o passe de Scarlett para marcar sua estréia aos 84 minutos, e Moore, de 17 anos, ainda era hora de intervalos.

“Foi” feito no Tottenham “. Ela é brilhante, toda a academia deve se orgulhar “, disse Postecoglou.

“Precisávamos de algo hoje à noite e os meninos se aproximaram. Tenho certeza de que eles não vão dormir porque estão muito animados.

Os Rangers do lado escocês chegaram aos 16 últimos depois de subir para o oitavo lugar, vencendo 2: 1 com o Saint-Gilloise belga em Ibrox.

Nicolas Raskin e Vaclav Cerny marcaram um gol para os Rangers antes da resposta de Kevin Mac Allister estabelecer o final apertado.

Fenerbahce Jose Mourinho raspou em playoffs, terminando com o 24º lugar para o portão sobre a diferença de gols-um empate de 2-2 em Midtjylland.

Lazio estava no topo da fase da liga, apesar da derrota de 1: 0 em Braga, enquanto o atlético Bilbao derrotou Victoria Plzen por 3-1 para fornecer o segundo lugar.

Eintracht Frankfurt, Lyon na sexta posição, e Olympiacos com a sétima posição são o restante dos oito primeiros.

A Roma garantiu um lugar no play-off, vencendo Frankfurt por 2 a 0 através dos portões de Angelino e Eldor Shomurodov.