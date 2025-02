Manchester United vs Leicester City Previsão, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Os Red Devils continuam sua defesa do título da FA Cup contra o Foxes.

O Manchester United será o apresentador do Leicester City em um quarto acessório da FA 2024-25 Cup. O Man United derrotou o Arsenal para alcançar a quarta rodada de competição. Foi um concurso uniformemente combinado, onde os Red Devils estavam no final em penalidades. O Leicester City bateu o Queens Park Rangers na terceira rodada.

Os homens de Ruben Amorim encontraram um obstáculo na última saída. Eles perderam para o Crystal Palace por um marcador de 0-2 em seu último jogo. Será interessante ver como o Man Utd atuará em seu próximo acidente da FA Cup contra o Leicester City. Os Red Devils não estão da sua melhor maneira, mas procurarão continuar sua defesa do título contra os Foxes.

O Leicester City estará sob pressão, pois eles enfrentarão o Man United em casa. Além disso, eles mostraram algumas performances medíocres nesta temporada. Eles estão na zona de descida na classificação da Premier League. Os Foxes entram depois de enfrentar uma forte derrota de 0-4 em sua última partida na liga contra o Everton.

Começo:

Sexta -feira, 7 de fevereiro, 20:00 IST

Sábado, 8 de fevereiro, 01:30

Localização: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Forma:

Manchester United: Lwwwl

Leicester City: Wllwl

Jogadores para olhar

Bruno Fernandes (Homem Unido)

O meio -campista português tem sido sensacional para os Red Devils. Desde o controle do centro do campo até marcar os gols, Bruno Fernandes pode fazer tudo. Ele desempenhará um papel importante no Manchester United Field. Fernandes pode criar espaços para seus atacantes com suas habilidades de jogo. Ruben Amorim certamente optará por ele.

James Justin (Leicester City)

O zagueiro inglês marcou um dispositivo ortopédico em sua última partida da FA Cup com o Leicester City. James Justin desempenhará um papel crucial contra os Red Devils. O apoio total procurará não fornecer espaço aos atacantes do Manchester United durante o confronto. Também pode ajudar a seguir em frente e marcar gols.

Coincidência

O Manchester United já derrotou o Leicester City duas vezes em Old Trafford nesta temporada.

Os Red Devils venceram 16 dos últimos 18 jogos da FA Cup em casa.

Esta será a quarta vez que o Man United está lutando contra o Leicester City na FA Cup.

Manchester United vs Leicester City: Conselhos de apostas e probabilidades

Manchester United para ganhar @1/3 Bet365

Objetivos abaixo de 3.5 @7/10 Unibet

Bruno Fernandes para escrever @6/1 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

O Man United sofreu outro golpe quando Lisandro Martínez ficou ferido e não estará em ação. Luke Shaw foi visto treinando e provavelmente retornará aos Red Devils. Mason Mount e Jonny Evans também estarão fora de ação devido a seus ferimentos. Segundo relatos, Shaw também sofreu um revés e será por cerca de 4 semanas.

Harry Souttar, Ricardo Pereira, Wilfred Ndidi e Issahaku Fatawu ficarão fora de ação enquanto estiverem feridos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 36

Manchester United: 23

Leicester City: 5

Desenhos: 8

Prever a linha

Alinhamento previsto do Manchester United (3-4-3)

Onana (GK); Por Ligt, Maguire, Yoro; Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Diallo, Hojlund, Garnacho

Leicester City previu o alinhamento (4-2-3-1)

Stolarczyk (GK); Justin, Faes, Vestergaard, Kristiansen; Piscadela, Soumare; Ayew, os Khannousss, de Cordova-Reid; Pavilhão

Previsão de coincidências

O Manchester United provavelmente eliminará o Leicester City em sua quarta rodada da Copa FA Match. Ambas as equipes estão desesperadas por uma vitória aqui, mas os homens de Ruben Amorim podem acontecer.

Previsão: Manchester United 2-1 Leicester City

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: BBC Radio 5, Tabii

Um: ESPN +

Nigéria: SuperSport Gotv Football

