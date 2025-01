Manchetes do NBA All-Star Game de 2025: LeBron James nomeado para o 21º All-Star Game, Victor Wembanyama perde o corte

Chegamos oficialmente à metade da temporada 2024-25. NBA temporada, e você sabe o que isso significa: o fim de semana All-Star está chegando. Ainda faltam algumas semanas para a peregrinação de toda a liga a São Francisco, mas por enquanto ainda temos que escolher os times, e os primeiros 10 jogadores foram revelados na noite de quinta-feira.

A estrela do Lakers, LeBron James, tornou-se o melhor jogador de todos os tempos. NBA Ele deteve o recorde de aparições no All-Star Game na temporada passada, com 20, e agora o jogador de 40 anos expandiu esse número para 21 ao ser nomeado titular no Ocidente novamente. No Leste, Giannis Antetokounmpo, do Bucks, liderou todos os jogadores na votação dos fãs e foi selecionado ao lado de dois membros do New York Knicks, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, entre os titulares.

Os titulares são escolhidos através de uma combinação de votação dos fãs (50% da fórmula), votação dos jogadores (25%) e votação da mídia (25%). Os números de votação dos fãs estiveram disponíveis durante todo o processo, mas agora que sabemos onde os jogadores e a mídia chegaram, sabemos quem serão os cinco titulares de cada conferência.

Abaixo estão os titulares da Conferência Leste.

E aqui estão os titulares da Conferência Oeste.

Lembramos que o formato deste ano será um pouco diferente.

Para a maior parte NBA Na história, o All-Star Game foi dividido entre conferências. Os melhores jogadores do Leste enfrentaram os melhores jogadores do Oeste. A liga recentemente experimentou jogadores recrutando uns aos outros para construir suas escalações e, quando isso falhou, eles retornaram aos jogos de conferência na temporada passada. Agora eles abandonaram completamente o conceito de duas equipes. O “jogo” All-Star deste ano contará com quatro equipes: três compostas pelos 24 All-Stars selecionados e uma quarta será a vencedora do Rising Stars Challenge.

Embora os jogadores estejam divididos de forma diferente, o processo de seleção do All-Star permanece o mesmo. Na próxima semana, o NBA anunciará os 14 reservas escolhidos pelos treinadores da liga. No entanto, na noite de quinta-feira soubemos quem foi escolhido como o 10 “titular” das equipes All-Star de 2024-25.

Mais uma vez, as reservas serão anunciadas na próxima quinta-feira, 30 de janeiro, na TNT. Por enquanto, porém, temos os primeiros 10 All-Stars para a temporada 2024-25.

Aqui estão nossas conclusões do anúncio de inicialização.

Estrelato de LeBron, Steph supera mérito

Uma das histórias mais importantes desta temporada no NBA tem sido a confiança da liga no poder estelar duradouro de LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry. Mesmo perto do fim de suas carreiras lendárias, eles continuam sendo os rostos da liga. Eles foram a atração principal do time dos EUA durante o verão e ainda aparecem com frequência em jogos transmitidos pela televisão nacional, embora nenhum de seus times esteja no topo das conversas sobre o campeonato. O All-Star Game é, acima de tudo, um jogo de estrelas. James, Curry e Durant são as estrelas que os fãs querem ver. Portanto, não devemos nos surpreender que eles estejam apenas começando.

Mas por mérito? Bem… não está claro se foram as decisões corretas. James divide time com Anthony Davis, por exemplo, e Davis o supera em pontos, rebotes e está muito à frente dele na defesa. O Lakers tem 8,8 pontos a cada 100 posses de bola melhores com James fora do que com ele dentro. No entanto, o Lakers tem 6,3 pontos por 100 posses de bola com Davis dentro do que sem ele fora. Se um Laker fosse escolhido, provavelmente deveria ter sido Davis. Se ele não fosse ser um Laker, a estrela dos Spurs, Victor Wembanyama, provavelmente foi desprezado. Com que frequência um jogador defensivo favorito do ano, com média superior a 24 pontos e quase 11 rebotes por jogo, fica de fora do time titular?

E há também Anthony Edwards, de Minnesota, que não está apenas superando Curry nesta temporada. Surpreendentemente, ele está tendo uma temporada melhor de arremessos de três pontos. Ele acerta 42,6% das 9,8 tentativas que faz por jogo, enquanto Curry acerta 40,7% das 10,6 tentativas que faz todas as noites. Edwards é significativamente mais explosivo. Ele é um defensor muito melhor. Curry obviamente tem seus pontos fortes, mas no papel Edwards certamente parecia o candidato mais digno.

Novamente, é um jogo All-Star e, no final das contas, Edwards e Wembanyama estarão nas escalações finais e, eventualmente, receberão o que merecem como rostos da liga. Por enquanto, porém, eles ainda aguardam a sua vez atrás da última geração.

LaMelo ficou de fora apesar do grande apoio dos fãs

LaMelo Ball não apenas ganhou a votação dos torcedores da Conferência Leste, mas também a dominou de forma absoluta. Segundo a contagem final divulgada na semana passada, ele acumulou mais de 1,9 milhão de votos. Donovan Mitchell, que está em segundo lugar, não havia chegado a 1,6 milhão. Durante a maior parte da história da NBA, isso teria sido suficiente. O voto dos fãs costumava ser o único determinante dos titulares do All-Star Game. E então a nação da Geórgia quase votou em Zaza Pachulia para o jogo de 2017 e o sistema mudou.

Agora, a mídia e os jogadores também têm uma palavra a dizer, mas isso não impediu os fãs de incluir jogadores questionáveis ​​no jogo. Andrew Wiggins foi titular em 2022, por exemplo, porque ganhou a votação dos fãs e se saiu bem entre os outros dois órgãos votantes para entrar. Bola, aparentemente, não.

Isso aponta para uma séria desconexão na forma como Ball é percebido entre os fãs e o resto do mundo do basquete. Nas redes sociais, seus destaques frequentemente se tornam virais. Ele está entre os jogadores de basquete mais populares por seu puro apelo visual. Mas seus Hornets são um dos piores times da NBA. Eles estão em 28º lugar no ataque. Claramente, existe um segmento significativo tanto da mídia quanto da população de jogos que ainda não o leva a sério como um jogador vencedor. Até que possa provar o contrário, ele terá dificuldade em iniciar um All-Star Game, não importa quão popular ele seja.

Curry é o anfitrião perfeito para o fim de semana All-Star

É um sentimento antiquado, mas o All-Star Weekend é muito mais divertido quando há um herói local hospedando as festividades. Curry é o mestre de cerimônias perfeito para o maior evento da temporada regular da liga, um estadista mais velho que provavelmente desempenhará um papel importante na programação da noite de sábado, antes de jogar também no domingo.

Ter um jogador local no centro do fim de semana do All-Star muda muito no sentido prático? Não. Mas lembre-se, estes eventos têm como objetivo, antes de mais nada, celebrar e promover o jogo. Ter a torcida no prédio investida em um único jogador, e ter esse mesmo jogador determinado a dar um show para sua própria torcida, cria um ambiente muito mais propício para esse tipo de comemoração.

Sabíamos que Curry iria jogar neste jogo, mas mesmo que ele fosse uma escolha inicial questionável por mérito, sua partida é o melhor resultado geral para nós, como espectadores.