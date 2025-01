Manolo Marquez, do FC Goa, descreve ‘dificuldades’ à frente do Odisha FC na ISL

O FC Goa enfrentará um time Juggernauts em alta na 15ª rodada.

O técnico do FC Goa, clube da Super League Indiana (ISL), Manolo Marquez, dirigiu-se à mídia antes do tão aguardado jogo de sua equipe da Super League Indiana (ISL) contra o Odisha FC. Com ambas as equipes invictas nas últimas cinco partidas, Márquez reconheceu os desafios que Odisha representa, mas continua confiante na capacidade de jogo de sua equipe.

Antes da partida no Estádio Kalinga, Marquez destacou o domínio dos Juggernauts em casa durante a coletiva de imprensa pré-jogo.

Com ambas as equipes buscando ampliar a invencibilidade recente, a partida de sábado promete ser emocionante.

Manolo Márquez sabe que Goa precisa estar no seu melhor

Depois de perder apenas um jogo em casa nesta temporada, o espanhol sabe que terá muito trabalho pela frente no sábado. No entanto, o FC Goa está invicto nos últimos seis jogos fora de casa, empatando três vezes e vencendo três vezes no campeonato nesta temporada.

Ao reconhecer os seus adversários, Márquez afirmou: “O Odisha é uma equipa muito boa, com jogadores que são decisivos nas bolas paradas, nos contra-ataques e na preparação do jogo. Para vencer este jogo temos que fazer um jogo muito bom.”

Uma vitória importante para acompanhar Mohun Bagan

O espanhol também partilhou a sua crença em manter o ímpeto com as equipas dos três primeiros a atingirem o seu melhor momento. Durante a conferência de imprensa, Márquez reiterou a sua convicção de que Mohun Bagan continua a ser o favorito para o ISL Shield, dada a força e consistência da sua equipa.

No entanto, também manifestou confiança na sua equipa, FC Goa e Bengaluru FC, para lutar até ao fim. Ao manifestar a sua confiança na equipa do FC Goa, disse: “Mas podemos prometer que vamos lutar até ao fim. “Se vencermos ou não, será uma questão de detalhes, dos rivais, se as outras equipes são muito fortes e não perdem pontos.”

Márquez não está preocupado com a invencibilidade fora de casa

Ao discutir o tema da invencibilidade, Márquez minimizou a importância das estatísticas. Descrevendo as pequenas margens dessas estatísticas, afirmou: “Se uma equipa vencer amanhã, a outra perderá este estatuto. Para nós não se trata de estar invicto. É jogar bem e obter resultados.”

Ele destacou que tanto o FC Goa quanto o Odisha são equipes fortes e em boa forma, o que torna o confronto acirrado. Ao falar sobre a quebra do ímpeto entre os jogos nesta temporada, ele compartilhou sua confiança de que sua equipe terá um bom desempenho quando necessário.

Com alguns jogadores como Laxmikant Kattimani, Muhammad Nemil e Alan Saji ausentes do jogo do Odisha, o espanhol afirmou que todos os outros jogadores estarão em boa forma e com vontade de jogar. Com o FC Goa atualmente em boa forma e ansioso para prolongar a invencibilidade, o cenário está montado para um encontro emocionante contra os Juggernauts.

Com o FC Goa tendo um histórico de vitórias sobre o Odisha FC no passado recente, Márquez buscará os três pontos no sábado, no Estádio Kalinga.

