Jamshedpur FC terminou ontem a sequência invicta de 12 jogos Goa

O FC Goa, de Manolo Márquez, ficou com o rosto vermelho no estádio JRD Tata no domingo, quando Jamshedpur FC, de Khalid Jamil, excedeu completamente os Gaurs. Os homens de aço tiveram 10 chutes no alvo, embora tenham apenas 38% de posse no jogo.

Um gol de Lazar Circhavic e um dispositivo ortopédico de Javier Siverio ajudou o Jamshedpur FC a se mover para uma vitória por 3-1, enquanto Manolo Márquez olhou com espanto. A vitória levou a equipe de Khalid Jamil ao segundo lugar na mesa da Super Liga Indiana 2024-25 (ISL), superando o FC Goa.

Após o jogo, o gerente do FC Goa lança luz nos próximos jogos. Isso é o que os espanhóis disseram:

Manolo Márquez fala sobre os próximos acessórios

Após a derrota por 3-1 contra o Jamshedpur FC, as esperanças do escudo ISL do FC Goa estão penduradas ao lado do fio. Com apenas seis jogos para jogar, o Gaurs Trail Mohun Bagan Super Giant por 10 pontos, mas tem um jogo na mão sobre os marinheiros.

Quando perguntado sobre os próximos jogos para seu time, Manolo Márquez disse: “Acho que mais ou menos todos os times, temos jogos difíceis, jogos difíceis. Odisha FC é um jogo difícil, então jogamos Mumbai City, outro jogo difícil. Eles são Jogando para alcançar os seis primeiros, o que torna mais difícil.

Elogio Jamshedpur FC, o gerente do FC Goa disse: “Obviamente, precisamos jogar da maneira que estávamos, pelo menos para sermos competitivos como nos jogos anteriores. Eu acho que é certo que é o nosso pior jogo da temporada. A qualquer momento, não sabíamos como jogar contra eles. Eles eram melhores em praticamente todos os aspectos do jogo e isso é simples.

Manolo Márquez concluiu dizendo: “Precisamos voltar, subir, treinar novamente e tentar vencer Odisha. Novamente, será muito difícil, mas todos os jogos são difíceis no ISL desta temporada.

Quem o FC Goa joga nos seis jogos ISL restantes?

O FC Goa receberá o Odisha FC de Sergio Lobera ao Estádio Fatora em 6 de fevereiro, antes de jogar o derby na costa oeste contra a cidade de Mumbai em 12 de dezembro na Arena de Futebol de Mumbai.

Para completar seus jogos no palco da Liga ISL, os Gaurs jogarão Kerala Blasters, Punjab FC e Mohammedan SC. Seu último jogo da liga é ironicamente contra Mohun Bagan no Vybk em 8 de março.

O jogo contra os marinheiros certamente poderia ser um “vencedor leva o encontro do Shield Isl” se as estrelas se alinham ao FC Goa de Manolo Márquez. Os pontos de outono de Mohun Bagan ou a corrida pelo título já estarão fora das mãos dos gours? Faça -nos conhecer seus pensamentos …

