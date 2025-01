Manprit Sarkaria se juntará ao Shenzhen Peng City, já que há rumores de que Jorge Ortiz se transferirá para o Mumbai City FC.

O jogador de futebol austríaco de origem indiana, Manprit Sarkaria, completou sua transferência do Sturm Gram para o Shenzhen Peng City da Superliga Chinesa. O jogador de 28 anos já jogou na Bundesliga austríaca e também representou a seleção austríaca.

O centroavante chega para substituir Jorge Ortiz, que deixa o clube chinês para retornar à Superliga Indiana. Ortiz irá ingressar no Mumbai City FC na janela de transferências de janeiro.

Tanto Shenzhen Peng City quanto Mumbai City fazem parte do City Football Group. Portanto, isso teria desempenhado um papel importante no retorno da ex-estrela do FC Goa ao futebol indiano.

Quem é o novo contratado do Shenzhen Peng City, Manprit Sarkaria?

Manprit Sarkaria é um jogador de futebol de origem indiana com cidadania austríaca. Até agora, o jogador de 28 anos tinha jogado toda a sua carreira profissional no seu país natal, no Sturm Graz e no Austria Vienna.

Sarkaria, formado pela academia de juniores do Áustria Viena, foi promovido à equipe principal na temporada 2017-18. O centroavante marcou 14 gols em suas quatro temporadas no clube antes de se transferir para o Sturm Graz em 2021.

Com seu novo clube, Manprit Sarkaria jogou seu melhor futebol na temporada de estreia, marcando 17 gols em 42 jogos. No total, o jogador marcou 37 gols em 112 jogos pela equipe principal do Sturm Graz, jogando também com eles na UEFA Europa League e na UEFA Conference League.

Jogar pelo clube chinês Shenzhen Peng City será a primeira incursão do Sarakaria no futebol asiático. Teremos que ver como se sai o atacante, que esteve recentemente fora da equipe B do Sturm Graz nos últimos seis meses.

Um retorno da ISL está previsto para Jorge Ortiz!

Jorge Ortiz certamente conhece bem a ISL ou o futebol indiano. O jogador de 32 anos fez parte do FC Goa entre 2020 e 2022 antes de se mudar para a China, ao serviço do Shenzhen Peng City.

Durante sua passagem pelo FC Goa, Ortiz disputou 41 partidas pelo clube, marcando 15 gols e dando 7 assistências aos companheiros. O atacante também representou os Gaurs em cinco partidas da Liga dos Campeões da AFC e também marcou um gol no torneio.

Com o Shenzhen Peng City, Ortiz marcou 15 gols e deu 11 assistências em 56 jogos no total. O espanhol também ajudou o clube a conquistar o campeonato da segunda divisão (China League One) em 2023, ajudando-o a se classificar para a Superliga Chinesa.

Ortiz, que parece prestes a ingressar na cidade de Mumbai, chega em um momento crucial para o clube ISL. Os Islanders estão atualmente em sexto lugar na liga e lutam para garantir uma vaga nos playoffs. Tendo vencido apenas um dos últimos quatro jogos, a equipe de Petr Kratky terá muito trabalho pela frente nesta disputa acirrada pelos seis primeiros.

