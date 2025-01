Manu Bhaker e D Gukesh entre os destinatários

Os premiados receberão seus prêmios do Presidente da Índia em 17 de janeiro.

O atirador estrela e duas vezes medalhista olímpico Manu Bhaker, o campeão mundial de xadrez D Gukesh, o capitão da equipe indiana de hóquei masculino Harmanpreet Singh e o para-atleta Praveen Kumar foram nomeados vencedores do prestigiado prêmio Major Dhyan Chand Khel Ratna.

O Prêmio Khel Ratna é a maior homenagem esportiva da Índia e reconhece desempenhos e contribuições excepcionais ao esporte indiano.

As candidaturas foram feitas online e os atletas/treinadores/entidades foram autorizados a submeter as suas próprias candidaturas através de um portal online dedicado. Um grande número de inscrições foram recebidas este ano para esses prêmios, que foram consideradas pelo Comitê de Seleção chefiado pelo Juiz (Retd.) V. Ramasubramanian, Supremo Tribunal da Índia e composto por membros de desportistas eminentes, pessoas com experiência em jornalismo esportivo e esportes . administradores.

O Ministério da Juventude e Esportes anunciou o Prêmio Nacional de Esportes 2024. Os premiados receberão seus prêmios do Presidente da Índia em um evento especialmente organizado em Rashtrapati Bhavan em 17 de janeiro de 2025 (sexta-feira) às 11h.

Com base nas recomendações da Comissão e após o devido escrutínio, o Governo decidiu atribuir prémios aos seguintes atletas, treinadores, universidade e entidade:

Vencedores do prêmio Major Dhyan Chand Khel Ratna em 2024

Sim. Não. Nome do atleta Disciplina 1. Shri Gukesh D. Xadrez 2. Sri Harmanpreet Singh Hóquei 3. Sri Praveen Kumar Paraatletismo 4. EM. Manu Bhakar Tiroteio

Vencedores do Prêmio Arjuna 2024

Sim. Não. Nome do atleta Disciplina 1 EM. Jyothi Yarraji Atletismo 2 EM. Annu Rani Atletismo 3 EM. Nita Boxe 4 Sra. Boxe 5 EM. Vantika Agrawal Xadrez 6 Senhora. Salima Tete Hóquei 7 Sri Abhishek Hóquei 8 Sri Sanjay Hóquei 9 Sri Jarmanpreet Singh Hóquei 10 Sri Sukhjeet Singh Hóquei 11 Sri Rakesh Kumar Para-tiro com arco 12 Sra. Paraatletismo 13 EM. Jeevanji Deepthi Paraatletismo 14 Sri Ajeet Singh Paraatletismo 15 Shri Sachin Sarjerao Khilari Paraatletismo 16 Sri Dharambir Paraatletismo 17 Sri Pranav Soorma Paraatletismo 18 Shri H Hokato Sema Paraatletismo 19 Sra. Paraatletismo 20 Shri Navdeep Paraatletismo 21 Sri Nitesh Kumar para badminton 22 Senhora. Thulasimathi Murugesan para badminton 23 EM. Nithya Sre Sumathy Sivan para badminton 24 Sra. Pará badminton 25 Sri Kapil Parmar Parajudô 26 EM. Mona Agarwal Parashot 27 EM. Rubina Francisco Parashot 28 Sri Swapnil Suresh Kusale Tiroteio 29 Sri Sarabjot Singh Tiroteio 30 Sri Abhay Singh Abóbora 31 Sri Sajan Prakash Nadar 32 Sri Aman Luta

Prêmio Arjuna (vitalício) por desempenho excepcional em 2024

Sim. Não. Nome do atleta Disciplina 1 Sri Sucha Singh Atletismo 2 Sri Murlikant Rajaram Petkar nadar

Prêmio Dronacharya para Treinadores Extraordinários 2024

Categoria normal

Sim. Não. Nome do treinador Disciplina 1 Sri Subhash Rana Parashot 2 EM. Deepali Despande Tiroteio 3 Shri Sandeep Sangwan Hóquei

Categoria vitalícia

Sim. Não. Nome do treinador Disciplina 1 Sri S Muralidharan Badminton 2 Shri Armando Agnelo Colaco futebol americano

Prêmio Nacional de Promoção Esportiva

Sim. Não. Nome da Entidade 1 Fundação de Educação Física da Índia

(vi) Troféu Maulana Abul Kalam Azad (MAKA) 2024:

Sim. Não. Nome da Universidade 1 Universidade de Chandigarh Universidade vencedora geral 2 Bela Universidade Profissional, (PB) 1ª vice-campeã Universidade 3 Universidade Guru Nanak Dev, Amritsar 2ª Universidade finalista

Os National Sports Awards são concedidos todos os anos para reconhecer e recompensar a excelência no esporte.

O ‘Prêmio Major Dhyan Chand Khel Ratna’ é concedido ao desempenho mais destacado e espetacular na área esportiva de um esportista durante o período dos quatro anos anteriores.

O ‘Prêmio Arjuna de Desempenho Extraordinário em Esportes e Jogos’ é concedido ao bom desempenho durante um período dos quatro anos anteriores e por demonstrar qualidades de liderança, espírito esportivo e senso de disciplina.

O Prêmio Arjuna (Vitalício) é concedido para homenagear e motivar os esportistas que contribuíram para o esporte com seu desempenho e continuam contribuindo para a promoção do esporte mesmo após se aposentarem da carreira esportiva ativa.

O ‘Prêmio Dronacharya para Treinadores de Destaque em Esportes e Jogos’ é concedido a treinadores que realizam consistentemente um trabalho notável e meritório e por permitirem que os esportistas se destaquem em eventos internacionais.

A universidade com melhor desempenho geral nos Jogos Universitários Khelo India recebe o Troféu Maulana Abul Kalam Azad (MAKA).

