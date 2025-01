Manuel Ugarte e Kobbie Mainoo conseguirão resolver os problemas do meio-campo do Manchester United?

Ambas as estrelas dominaram o meio-campo contra o Liverpool.

A jovem e animada dupla desempenhou um papel crucial no desempenho elegante dos Red Devils contra o Liverpool, e agora não há como voltar atrás.

Por quase dez anos, o Manchester United tem lutado para estabelecer uma presença forte no meio do campo. No entanto, esta temporada, frente ao Liverpool, que tem feito progressos significativos nesse aspecto, os Red Devils dominaram o meio-campo, com Kobbie Mainoo e Manuel Ugarte a demonstrarem a sua superioridade.

No empate 2-2 em Anfield, Kobbie Mainoo e Manuel Ugarte tiveram uma relação forte. Bruno Fernandes caiu fundo para ajudá-los a perder a posse de bola e conseguiram evitar que o Liverpool se acomodasse ao mesmo tempo que lançava ataques persistentes. Foi uma mudança dramática em relação à desastrosa derrota em casa do United para o Newcastle, seis dias antes, quando Christian Eriksen e Casemiro ocuparam o meio-campo, com Joshua Zirkzee liderando antes de ser substituído por Mainoo aos 33 minutos.

Agora é óbvio que Mainoo e Ugarte devem começar todas as partidas juntos sempre que possível, depois que a suspensão de Fernandes e Ugarte foi levantada e Mainoo começou desde o início. Podem servir como pedra angular que permitirá a Rubén Amorim reconstruir a sua equipa das cinzas e estabelecer performances como a de Anfield como regra e não como excepção.

Estatísticas combinadas de Manuel Ugarte entre Liverpool (A) e Man City (A): 100% duelos aéreos vencidos 100% sucesso de passe 91% precisão de passe 10 desarmes + interceptações 8 bloqueios 6 passes progressivos 5 recuperações de bola 4 faltas vencidas 2 ações de criação de chute 0 x Grande Caçada Despossuída… pic.twitter.com/Vk5A7AmOcS – Estatista Dave (@StatmanDave) 6 de janeiro de 2025

Além disso, o entendimento mútuo dos dois jogadores melhorou. Mainoo e Ugarte colaboraram para quebrar o ímpeto do Liverpool contra eles.

Rasmus Hojlund ficou cara a cara com Alisson depois que o United teve um período prolongado de posse de bola, depois que o uruguaio ajudou Mainoo a roubar Curtis Jones no primeiro tempo. Mais do que qualquer outro jogador em campo, Ugarte venceu três dos quatro tackles e muitas vezes transformou a defesa em ataque em um instante. Ele empurrou a bola na direção de Matthijs de Ligt, que iniciou o contra-ataque do United, no segundo tempo, por exemplo, esticando o pé para evitar que Trent Alexander-Arnold encontrasse Mohamed Salah.

Manuel Ugarte e Kobbie Mainoo são a solução para os problemas do meio-campo do Manchester United?

Houve quatro pares anteriores de Mainoo e Ugarte e, para seu crédito, Anfield foi o único onde realmente deu certo. Durante o único período desse tipo durante o mandato de Erik ten Hag, eles começaram juntos na terrível derrota por 3 a 0 para o Tottenham, em setembro.

Mais tarde, Mainoo sofreu uma lesão na partida seguinte do campeonato contra o Aston Villa, o que o manteria fora de ação por dois meses. Como foi o primeiro jogo de Ugarte na Premier League e o United jogou todo o segundo tempo com dez jogadores porque Fernandes foi expulso, ele também pode ter alguma margem de manobra.

O trio de meio-campo do Manchester United formado por Manu Ugarte, Bruno Fernandes e Kobbie Mainoo venceu 25 duelos terrestres combinados no empate de domingo contra o Liverpool 👏Eles mereceram uma vitória 👊 pic.twitter.com/Bg8pJompZq -ESPN FC (@ESPNFC) 5 de janeiro de 2025

Embora Mainoo tenha começado no banco, mas tenha que substituir o lesionado Mason Mount aos 14 minutos, a combinação funcionou bem na vitória no derby contra o Manchester City. No entanto, eles não tiveram um bom desempenho nas derrotas para Nottingham Forest, Bournemouth e Wolves. Contudo, é óbvio que deverá ser a primeira escolha de Amorim no futuro.

A capacidade de Ugarte em ganhar a bola é essencial para o funcionamento do sistema, e tem a vantagem de ter trabalhado com o português durante dois anos no Sporting CP num esquema semelhante de 3-4-2-1. Ugarte foi chamado de “intocável” por Paul Scholes.

Com Mainoo e Ugarte incapazes de jogar todos os minutos de todos os jogos, a maior preocupação do United é que inevitavelmente terão de contar com pelo menos um dos seus jogadores experientes na segunda metade da temporada. Essa é uma maneira segura de perder para um time dos oito primeiros.

Portanto, em vez de simplesmente se animar com o desempenho de domingo, o United deve usá-lo como inspiração para fortalecer ainda mais o seu meio-campo nesta janela de transferências.

Com a ajuda de Fernandes e a perseverança inabalável de Amad Diallo, Ugarte e Mainoo mostraram que o futebol de Amorim pode não só sobreviver, mas também prosperar em Old Trafford. Não há como voltar atrás.

