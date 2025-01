Manutenção e tempo de inatividade do servidor Fortnite para o Capítulo 6, Temporada 1

A nova atualização está aqui!

Com o início do novo ano, Fortnite está pronto para sua primeira grande atualização que trará a versão 33.20 do capítulo 6 da 1ª temporada. Isso trará alguns dos personagens icônicos como Godzilla e Hatsune Miku para o jogo.

Antes da atualização, o servidor do jogo será desligado e continuará em manutenção. Neste artigo falaremos sobre tempos de inatividade do servidor, o que os fãs podem esperar e mais detalhes.

Cronograma de tempo de inatividade do servidor para Fortnite v33.20

Os servidores ficarão inativos às 9h GMT/4h EST/1h PST na terça-feira, 14 de janeiro.

Desativar emparelhamento: O emparelhamento será desativado cerca de 30 minutos antes do tempo de inatividade, às 8h30 GMT/3h30 EST/12h30 PST.

O tempo de inatividade está programado para durar de três a quatro horas, com os servidores provavelmente voltando a ficar online às 13h GMT/8h EST/5h ​​PST, no máximo.

O que os fãs podem esperar?

Aqui estão algumas das coisas e recursos que você pode esperar na nova atualização:

Hatsune Miku aparece no Festival Fortnite com seu próprio mini passe do Festival, que inclui a skin especial Neko Hatsune Miku. Os fãs podem curtir novas músicas, incluindo “M@gical ☆Cure! Loveshot”, “Daisy 2.0”, “Miku” e “World is Mine”, além de dois novos emotes, Miku Live e Miku Miku Beam.

Instrumentos como cosméticos: os instrumentos do Festival Fortnite agora funcionam como acessórios para as costas e picaretas, dando ao seu avatar um toque musical.

Godzilla e Kong: Godzilla aparece como um chefe difícil no mapa, com indicações da presença de Kong através de um novo adesivo no carro. Sua entrada é uma referência às suas grandes batalhas cinematográficas, que agora foram incorporadas ao ambiente Fortnite.

Possíveis cancelamentos: Espere que itens como Shield Keg e Quad Launcher reapareçam para atrapalhar a jogabilidade atual.

Conteúdo vazado: Há rumores de outras colaborações, como conteúdo OG da 2ª temporada, um crossover do Demon Slayer, um evento Carros da Pixar e possivelmente uma aparição de Mechagodzilla.

Como sempre, os fãs e a comunidade estão muito entusiasmados com a nova atualização, embora não possam jogar enquanto o servidor estiver em manutenção. Mas depois disso, será hora de aproveitar a nova v33.20 com novas colaborações e atualizações.

