Mapi Leon de Barcelona nega um rival emocionante de inapropriado e perguntando a ele ‘você tem um d —?’

Daniela Caracas e Mapi Leon Choque

Crédito: Dazn

Um jogador de futebol espanhol negou tocar um oponente na área da virilha e perguntar: “Você tem um d —?”

Barcelona O centro de Mapi León foi acusado de ter “violado a privacidade” de Daniela Caracas de Espanyol durante o derby catalão de domingo depois que os clipes publicados nas redes sociais mostraram um confronto entre o casal.

O suposto incidente foi condenado pelo Clube de Caracas, que disse ter oferecido a ele os serviços de sua equipe jurídica se ele quisesse tomar medidas contra León.

León, um ex -internacional, finalmente respondeu com uma declaração, dizendo: “Em nenhum momento, nem foi minha intenção (para), violar a intimidade da minha parceira profissional Daniela Caracas.

“Como as imagens mostram, fazia parte de uma ação de jogo na qual ela me toca deliberadamente e tocou a perna dela dizendo ao confronto:” O que acontece com você? “

“Não há contato com suas partes íntimas, e certamente não há intenção. Eu insisto, foi apenas parte do jogo que não justifica a importância que foi atribuída a ele.

Espanyol havia dito anteriormente: “Espanyol deseja expressar a condenação total nos eventos que ocorreram durante o jogo que consideramos inaceitável e não devemos passar despercebidos”.

Mapi Leon venceu a Liga dos Campeões Femininos com Barcelona e jogou pela Espanha mais de 50 vezes – Getty Images/Kenzo Tribouillard

O confronto entre os dois jogadores foi aos 15 minutos de uma partida da Liga F que estava sem gols naquela época e que Barcelona venceu por 2 a 0 através de gols de Caroline Graham Hansen e Salama Paraluelo.

O incidente ocorreu No meio do julgamento atual do ex -presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, que diz que tem Jenni lindamente superado para a força Após o triunfo da Copa do Mundo de 2023 na Espanha.

León é um ex -companheiro de equipe do clube e do país, mas não joga pela equipe nacional desde 2022, quando estava entre os 15 jogadores a rejeitar as ligações depois de cair com o então treinador Jorge Vilda.

Em uma entrevista com Rac1 Antes da Copa do Mundo, Leon disse que “tem um modo de vida e valores. Não posso retornar se a situação não mudar. Deve haver mudanças. Não digo que não houve mudanças, mas não as vejo . “

Leon, na foto com o ex -companheiro de equipe da Espanha, Patri Guijarro, não joga pela equipe nacional desde 2022, depois de ingressar nos pedidos de mudança: Getty Images/Jose Jordan

O defensor da Colômbia Caracas estava no Centro de controvérsia da Copa do Mundo Depois de marcar a equipe da República da Irlanda, “meninas” e proclamar: “Deixe-as comer s —“.

Isso foi depois que a Irlanda deixou um amistoso antes do torneio entre os países que deixaram um de seus jogadores no hospital.

A Colômbia foi derrotada nas quartas de final da Copa do Mundo para a Inglaterra, que perdeu para a Espanha.

