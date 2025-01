Marcus Freeman, da Notre Dame, quer atenção ao legado de Martin Luther King Jr., não à sua própria iniciativa

Treinador de Notre Dame Marcus Freeman se tornará o primeiro homem negro treinador principal em uma FBS futebol universitário jogo do campeonato nacional enquanto os Fighting Irish se preparam para enfrentar o Ohio State em 20 de janeiro em Atlanta. O jogo acontecerá no dia de Martin Luther King Jr. na cidade natal de King.

“No que diz respeito a jogar o campeonato nacional no MLK Day, para mim o foco deveria estar no MLK Day e no que ele fez pelo nosso país e no progresso que fez pela igualdade de direitos e no progresso para todas as pessoas, na coragem que ele teve como indivíduo defender aquilo em que acredita”, disse Freeman. “Isso foi com suas palavras e suas ações.

“O Dia de Martin Luther King é para celebrar aquele homem e o impacto que ele teve em nosso país.”

Freeman derrotou James Franklin, da Penn State, na semifinal do Orange Bowl com uma vitória de recuperação por 27-24. Por causa do confronto entre Freeman e Franklin, um técnico negro foi garantido para treinar no jogo do campeonato nacional contra os Buckeyes.

“Espero que alguém dê uma chance à pessoa certa”, disse Freeman. “Nosso ex-diretor atlético Jack Swarbrick e o padre John Jenkins me deram uma chance. Eles tomaram a decisão de me dar uma chance. O que continuo esperando é que as pessoas tenham oportunidades com base em suas ações e não na cor de sua pele. Isto “Não se trata de apenas um grupo de pessoas, mas queremos ter a certeza de que continuamos a dar às pessoas certas oportunidades para liderar os nossos jovens, e acredito nisso.”

Freeman foi promovido a técnico do Notre Dame após a temporada de 2021, depois que Brian Kelly partiu para a LSU. O ex-linebacker do estado de Ohio obteve sucesso imediato, postando um recorde de carreira de 33-9, com vitórias no bowl em três temporadas consecutivas. Graças ao formato College Football Playoff, o Fighting Irish se tornou o primeiro time da história a vencer vários jogos de bowl na mesma temporada, após vitórias no Sugar Bowl e no Orange Bowl. Anteriormente, o programa não ganhava um jogo importante de bowl desde a década de 1990.

Além disso, Freeman é o primeiro asiático-americano a treinar um jogo do campeonato nacional. Sua mãe é coreana-americana. Freeman e o técnico do Havaí, Timmy Chang, se tornaram o segundo e terceiro treinador asiático-americano na história do futebol universitário quando foram contratados após a temporada de 2021, juntando-se ao ex-técnico do Havaí, Norm Chow.

Há apenas um punhado de assistentes técnicos asiático-americanos no futebol universitário, incluindo o técnico da linha ofensiva da UCLA, Andy Kwon, o técnico dos recebedores do Arizona State, Hines Ward, e o técnico do Davidson, Saj Thakkar.

“Se ser um técnico negro e asiático no campeonato nacional de futebol universitário dá aos outros essa oportunidade, isso é ótimo”, disse Freeman. “Sempre disse isto: não quero que isto seja sobre mim. Quero que isto seja sobre os outros e os outros terem uma oportunidade e a nossa equipa.”

Freeman treinou vários jogadores ásio-americanos durante seu tempo no Notre Dame, incluindo o quarterback Tyler Buchner e o safety Kyle Hamilton. O cornerback Charles Du, um júnior de Pequim, na China, se tornou viral durante os playoffs porque seu distintivo de camisa exibia seu nome em chinês.