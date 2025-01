Marcus Freeman, Notre Dame “trova un modo” per superare Penn State, avanza al gioco del titolo

RJ Giovane Analista di calcio del FOX Sports National College

A sette secondi dalla fine della partita, l’allenatore di Notre Dame Marcus Freeman ha mandato in campo Mitch Jeter per fare quello che nessun kicker ha mai fatto: segnare un canestro nel quarto quarto di una partita dei College Football Playoff.

Ciò significa che le probabilità che Jeter calciasse erano scarse, dato che i calciatori erano 0-4 nella storia della CFP in quella situazione. Ciò significa che tutti guarderebbero Jeter. Ciò significa che il calciatore senior viene acclamato come un eroe o incolpato per i suoi difetti.

È probabile che Marcus Freeman sapesse esattamente come si sentiva Jeter.

Freeman, che compirà 39 anni venerdì, è uno dei soli 16 allenatori di questo sport ad essere nero. È solo il secondo allenatore nero nella storia del calcio di Notre Dame, e mentre Jeter cercava di essere il primo kicker a realizzare la sua impresa, Freeman stava cercando di diventare il primo allenatore nero a guidare la sua squadra a una partita del campionato nazionale.

Fissando i pali della porta dell’Hard Rock Stadium, Jeter si è fatto avanti e ha centrato un tentativo di 41 yard per inviare i Fighting Irish alla partita del campionato nazionale con una vittoria per 27-24 sulla Penn State giovedì sera all’Orange Bowl. E con ciò si è fatta la storia.

Freeman ora mira a diventare il primo allenatore nero a vincere un campionato nazionale e avrà questa opportunità in soli 11 giorni. Ma ci è voluta una bella lotta per Freeman e i Fighting Irish per arrivare a questo punto contro la squadra Penn State di James Franklin.

La difesa della Penn State ha reso nota la sua presenza fin dal calcio d’inizio. Con un infortunato Abdul Carter in campo – schierato contro il placcaggio destro Aamil Wagner – la difesa del Nittany Lion ha punito un attacco di Notre Dame che non aveva ancora dimostrato di poter vincere una partita di CFP con il braccio del quarterback Riley Leonard.

Leonard ha tirato per sole 90 yard in una vittoria contro il campione della SEC Georgia allo Sugar Bowl, il coordinatore difensivo della Penn State Tom Allen ha schierato un’unità che ha deciso di far passare il QB di Notre Dame verso il basso.

Ad ogni passaggio, la difesa della Penn State ha dettato il ritmo con cui Leonard ha giocato. Il suo gioco di gambe era un disastro. Il suo rilascio era atteso da tempo. Le sue gambe non hanno avuto la possibilità di stabilizzarsi prima che il suo braccio iniziasse a ruotare, e i suoi fianchi sono rimasti indietro, portando a passaggi per lo più errati. Ha lanciato due intercettazioni, una delle quali era dovuta ai suddetti errori meccanici.

La perdita del placcaggio sinistro titolare Anthonie Knapp nel primo tempo a causa di una distorsione alla caviglia non ha aiutato le cose. Knapp ha giocato 15 presenze per gli irlandesi in questa stagione ed è stato responsabile della protezione del lato cieco di Leonard.

A poco meno di due minuti dalla fine del primo periodo, un duro colpo ha lasciato Leonard notevolmente sbilanciato mentre l’arbitro lo ha costretto fuori dal campo per una valutazione di commozione cerebrale. Ha completato solo 6 passaggi su 11 per 63 yard e si è precipitato per 7 yard su cinque carry quando il QB di riserva Steve Angeli è entrato in gioco.

Il chiamante del segnale di backup ha avuto un’intercettazione e due sack, ma ha anche completato 6 passaggi su 7 per 44 yard e ha guidato l’unico drive da gol del primo tempo per i Fighting Irish, che erano corsi per sole 15 yard come una squadra su 13 carry. . contro una formidabile linea difensiva dei Nittany Lions.

Dall’altro lato della linea laterale, l’attacco impetuoso della Penn State corrispondeva alla potenza impetuosa della sua difesa. La difesa normalmente aggressiva e incursione del coordinatore difensivo di Notre Dame Al Golden non è riuscita a rallentare Nick Singleton e Kaytron Allen. L’attacco di Andy Kotelnick si è precipitato per 141 yard di end zone e giocate stretch nel periodo di apertura, incluso un touchdown di 5 yard gestito da Singleton, a poco più di due minuti dalla fine del tempo. Si è rivelato essere l’unico touchdown nel periodo di apertura del gioco.

Singleton e Allen si sono uniti per 115 yard di corsa nel primo tempo, 100 in più dell’intero attacco di Notre Dame. Il tandem arrivava costantemente al secondo livello della difesa di Notre Dame e veniva colpito da più di una persona prima di essere placcato, combinando per una media di 5 yard per riporto.

“Corrono meglio di quanto noi affrontiamo”, ha detto Freeman a metà della trasmissione.

Tuttavia, Franklin sapeva che era solo 10-3 all’intervallo e che i Fighting Irish avrebbero preso la palla per iniziare il secondo tempo.

“Dobbiamo fermarci”, ha detto Franklin. “Sarà una partita di quattro quarti.”

E aveva ragione.

Dopo che Leonard è stato dichiarato “sintomatico” a causa di una commozione cerebrale, è tornato nel secondo tempo e ha immediatamente portato Notre Dame in campo per segnare. Un passaggio di 36 yard al tailback della matricola Aneyas Williams, seguito da una corsa di 15 yard da parte sua, ha impostato un touchdown di 3 yard di Leonard per il 10-10. A quel punto scoppiò una vera e propria battaglia con uomini che osarono essere coraggiosi e farsi un nome duraturo e duraturo.

Notre Dame ha continuato a rispondere, mantenendo i Nittany Lions a sole 25 yard di attacco totale nel terzo quarto. L’attacco Fighting Irish ha messo insieme un drive da 10 giocate e 71 yard che è culminato in un touchdown di 2 yard eseguito dal running back Jeremiyah Love, che si è precipitato per segnare in 14 delle 15 partite di Notre Dame in questa stagione.

La corsa di touchdown di Love ha dato a Notre Dame il suo primo vantaggio nel gioco. Ciò ha segnato 17 punti senza risposta per i Fighting Irish, che sembravano non essere pronti per la sfida iniziale dei Nittany Lions.

Ma la Penn State non se ne sarebbe andata. Invece ruggirono.

Con solo 10:20 rimasti nel gioco, Singleton si precipitò in end zone per un punteggio di 7 yard. Il touchdown è arrivato sullo strike da 27 yard di QB Drew Allari al vincitore del Mackey Award Tyler Warren, che ha corso libero su un percorso di attraversamento secondario. Allar ha completato tutti e tre i suoi passaggi per 48 yard, ma ha anche aggiunto 9 yard su un touchdown.

Dani Dennis-Sutton della Penn State ha eliminato Leonard nel drive successivo e ha restituito la palla all’attacco della Penn State, che ancora una volta si è impegnato a correre sulla roccia. I Nittany Lions hanno effettuato un rapido drive da 39 yard di cinque giocate che si è concluso con il secondo touchdown da 7 yard di Singleton per dare a Penn State un vantaggio di 27-17 a meno di otto minuti dalla fine della partita.

Leonard e gli irlandesi hanno ripreso la palla e si sono messi subito al lavoro. Il QB senior ha completato tutti e quattro i suoi passaggi durante il drive, nessuno più grande del suo touchdown da 54 yard al ricevitore largo Jaden Greathouse, che è entrato in end zone dopo che un difensore della Penn State è scivolato per pareggiare la partita sul 24-24. Greathouse ha messo insieme la migliore prestazione della sua carriera sul palco più grande, ottenendo sette ricezioni da record per 105 yard e un punteggio.

Dopo che le squadre si sono scambiate punt consecutivi, Allar e i Nittany Lions hanno recuperato la palla con la possibilità di vincere la partita. Ma Christian Grey ha intercettato Allari a 33 secondi dalla fine e ha consegnato la palla a un attacco che ha fatto quello che faceva dal secondo tempo: trovare un modo.

“Abbiamo trovato il modo di fare una commedia quando contava di più”, ha detto Freeman. “Penso che le grandi squadre e i grandi programmi trovino il modo di farlo.”

