Marcus Freeman prova que Notre Dame está certa, já que os irlandeses levam a mais longa sequência de vitórias do país ao jogo do título CFP

Esta é a semana de Jack Swarbrick para dar a volta da vitória. Não importa onde: perto do Estádio Notre Dame, passando pela Gruta ou Touchdown Jesus.

A questão é que o ex-diretor atlético irlandês que contratou Marcus Freeman deveria estar arrancando a camisa, batendo no peito e gritando a plenos pulmões. Funcionou. A chance que ele aproveitou com um coordenador defensivo de 35 anos e sem experiência como treinador principal funcionou.

Até este ponto, funcionou espetacularmente.

Você deve ter notado que Notre Dame busca seu primeiro campeonato nacional em 36 anos. Ele está disputando o título pela segunda vez desde 1988.

Freeman pode ser o melhor treinador do país, graças à sua aparência arrojada que despertou uma base de fãs diferente. Por tudo isso, Notre Dame voltou a ser simpática. Ou deveria ser.

“Estou extremamente satisfeito por ter funcionado”, disse Swarbrick à CBS Sports esta semana. “Não se trata de todas as pessoas que pensavam que ele era louco.”

E havia muitos deles, especialmente com nomes maiores e mais sexy disponíveis depois que Brian Kelly, o treinador mais vencedor do programa, partiu para a LSU há mais de três anos. Pessoas como Luke Fickell, Matt Campbell, Pat Fitzgerald e Jeff Brohm tinham vasta experiência como treinador.

Mas, de repente, o treinador que perdeu para Marshall e Northern Illinois nas três primeiras temporadas também é o autor da mais longa sequência de vitórias do país (13). O treinador que ainda tinha dois anos de contrato agora tem uma prorrogação e desperta o interesse do Chicago Bears.

Sob Freeman, Notre Dame importa novamente ao mais alto nível, apesar de todos os obstáculos desgastados pelo tempo que determinam que não deveria: a sua independência, a sua adesão a um padrão académico, até mesmo o seu clima.

“Em South Bend, Indiana, você está recrutando crianças que viajam para Atenas, Gainesville e Baton Rouge”, disse uma fonte veterana da administração do atletismo, familiarizada com o processo de recrutamento de Notre Dame, que não quis ser identificada.

A neve, o frio e o vento não importaram até agora. Freeman acaba de conseguir a quinta classe consecutiva de recrutamento entre os 12 melhores da Notre Dame no composto 247Sports. A quantidade certa de importações do portal valeu a pena.

No processo, o perfil de treinador de Freeman não poderia ter mudado mais rápido, tornando esta temporada de 14-1 ainda mais surpreendente. Uma série de lesões antes e durante a temporada prenunciou que esta seria a pior das três temporadas de Freeman. Em vez disso, as 14 vitórias são um recorde escolar ininterrupto.

A derrota do Northern Illinois na semana 2 se arrastou até que os irlandeses chegaram aos playoffs e montaram a sequência atual que resultou nos troféus Sugar Bowl e Orange Bowl. Fale sobre repentino. Freeman tem mais vitórias entre os cinco primeiros em Notre Dame este mês (duas) do que Brian Kelly em 12 anos (1-7)

Freeman pode não ter sido uma escolha unânime quando foi promovido, mas descobriu-se que teve total apoio do vestiário.

Foi assim que Swarbrick descreveu em uma entrevista exclusiva esta semana para a CBS Sports. O ex-AD rapidamente se concentrou em Freeman após a saída de Kelly. Pouco depois, Swarbrick convidou sua principal equipe de liderança para sua casa no final de 2021.

“Diga-me por que eu não deveria contratar Marcus?” Swarbrick perguntou à equipe. “Ninguém poderia. Eles fizeram tudo o que podiam. Além do risco de contratar alguém que não tivesse sido treinador principal, parecia a escolha lógica.”

O tempo era essencial. Notre Dame ainda estava na disputa dos playoffs naquela época. Houve alguma linha de agulha. Se Swarbrick tivesse contratado, digamos, Fickell de Cincinnati, Freeman teria se tornado o provável candidato à sucessão de seu ex-chefe dos Bearcats.

Swarbrick então se reuniu com um grupo de sete jogadores veteranos.

“Fui claro com os jogadores”, lembrou. “Eu disse: ‘Não estamos aqui para falar sobre quem você acha que deveria ser seu treinador principal. Estamos aqui para falar sobre características. Não quero nomes.’ Teremos essa discussão, mas primeiro queremos conversar com eles sobre como a cultura é importante para nós.” Foi bastante surpreendente.

“Um dos líderes do grupo me disse: ‘Temos a melhor cultura do futebol universitáriomas Brian Kelly não construiu, nós construímos. E não traga alguém que iria mudar isso.'”

Freeman já havia marcado duas caixas importantes para Swarbrick: capacidade de recrutamento e desenvolvimento de jogadores. O encontro com os jogadores ficou a cargo da peça cultural.

Mas há algumas coisas erradas em deixar os jogadores ditarem as contratações: 1) eles às vezes cometem erros, 2) eles certamente não são responsabilizados quando saem do programa. Por mais apaixonados que sejam, esses jogadores também são intermediários.

O jogador do Notre Dame que falou nesse grupo foi Kurt Hinish, um defensor e produto da Central Catholic High em Pittsburgh. Isso foi o suficiente. Freeman recebeu um selo com quase nenhuma menção ao seu nome. Hinish está atualmente no Houston Texans.

Com uma decisão rapidamente exigida (a vaga nos playoffs se aproximando e o próprio Kelly recrutando Freeman para ser DC na LSU), Swarbrick teve que agir rapidamente.

Um vídeo amplamente divulgado confirmou que ele havia vencido o vestiário…

A história de Notre Dame de promoção de assistentes técnicos não tem sido boa, pelo menos não desde Knute Rockne, que se saiu bem. Mas desde então, há mais de 90 anos, Notre Dame contratou cinco treinadores sem experiência como treinador principal. Todos os cinco tiveram recordes de vitórias com os irlandeses, mas a lista não aquece particularmente a alma: Charlie Weis, Bob Davie, Gerry Faust, Terry Brennan e Ed McKeever.

No lugar de Kelly estava aquele coordenador defensivo de 30 e poucos anos que jogou com Jim Tressel no estado de Ohio. Freeman deixou sua marca com trabalhos sólidos na defesa de 2017 a 2021 como coordenador no Cincinnati e, por uma temporada, no Notre Dame.

“As pessoas reagiram dessa forma e eu sabia que reagiriam”, disse Swarbrick sobre a falta de experiência de Freeman como treinador principal.

É vertiginoso considerar novamente este recorde irlandês após os acontecimentos de 10 de Setembro. Uma equipe do norte de Illinois que terminaria empatada em sexto lugar no MAC conseguiu uma reviravolta por 16-14. A maior vitória na história da NIU também deu continuidade a uma tendência preocupante na carreira de Freeman.

Na temporada passada, havia apenas 10 jogadores de defesa em campo quando o Ohio State marcou o touchdown da vitória no Notre Dame Stadium. No terceiro jogo da carreira de Freeman, Marshall venceu o ND em casa por 26-21, com os irlandeses começando em 0-2 pela primeira vez desde 2011.

“Diga-me por que” um fã escreveu para NDInsider.com, “Não deveríamos demitir Freeman agora mesmo?”

“Até hoje, você não ouve ninguém falar sobre Notre Dame sem mencionar o norte de Illinois”, disse Tim Grunhard, central da equipe do campeonato nacional de 1988.

As questões sobre Freeman mudaram rapidamente. Tudo isso é sustentável em Notre Dame? O recorde de Freeman nas três primeiras temporadas (33-9) é o melhor início de um técnico do ND desde que Dan Devine começou com 28-7 em 1975-77. O recorde de Freeman depois de 1º de novembro é agora de 14 vitórias e 2 derrotas.

“Há uma diferença entre treinadores de jogadores e treinadores que treinam jogadores”, disse Grunhard. “Quando você pega um dos programas mais pressionados e tem rede própria, a forma como ele lidou com os ex-alunos, a administração e a mídia nacional tem sido incrível.”

Kelly substituiu Charlie Weis em 2010. Quando júnior, Kelly liderou os irlandeses na disputa do campeonato BCS. como Kelly e Lou Holtz, Freeman fez com que os irlandeses disputassem o título no terceiro ano.

“A busca foi muito diferente quando contratei Brian Kelly”, disse Swarbrick. “Nosso programa quebrou então. Precisava de um criador. Brian Kelly deixou o programa em boa forma.”

Ao sair, Kelly questionou o comprometimento de Notre Dame e a falta de “recursos”.

“Foi frustrante nesse sentido”, disse Swarbrick. “Investimos uma quantia extraordinária para (reinvestir) naquele que considero o melhor estádio do país, investimos no que considero ser a melhor instalação coberta do país. Eu diria que nos últimos 10 anos ninguém no país investiu mais em instalações de futebol. (Mas) você nunca me ouvirá dizer algo ruim sobre Brian. “Se você não restabelecer o programa, não estaremos aqui hoje.”

Kelly disse à CBS Sports na terça-feira que puxando para o irlandêsvários dos quais ele recrutou. Então incline-se na direção deles também, fã de Notre Dame.

No entanto, os irlandeses tornaram-se frios sob o governo de Freeman. Freeman faz parte de um grupo de jovens treinadores representados por Clint Dowdle, uma estrela em ascensão na indústria que deixou a Creative Artists Agency em agosto de 2023 para chefiar a divisão de coaching da WME. Dowdle teve dois dos oito quartas de final como técnico do CFP, Freeman e Kenny Dillingham, do Arizona State.

Tão repentinamente como Notre Dame fez este esforço, o seu treinador agora tem opções. Freeman agora se colocou em posição de considerar apenas os 10 melhores empregos universitários ou os NFL. A abertura dos Bears é interessante porque o presidente da equipe, Kevin Warren, é um orgulhoso graduado da Notre Dame Law School.

“Ele não tomará a decisão de deixar Notre Dame por causa da falta de apoio de Notre Dame”, disse Swarbrick sobre Freeman. “Profissionalmente, se ele quiser fazer outra coisa, isso é diferente. Isso é pessoal. Notre Dame fará o que for preciso para manter Marcus na escola.”

Agora que a defesa moldada por Freeman é o ponto forte do time, esta é provavelmente a melhor chance do irlandês de causar uma reviravolta. Os irlandeses sufocaram a Geórgia, mantendo os ‘Dawgs empatados com o menor total de pontos desde 2015 (10) nas quartas de final. Penn State não completou um passe para um wide receiver pela primeira vez em 20 anos na semifinal.

Há um ajuste constante para simplesmente ser Notre Dame. Há três anos houve um vigoroso processo investigativo que foi descrito como “anti-George O’Leary”. (Foi O’Leary quem infamemente durou cinco dias no trabalho depois de descoberto, ele falsificou partes de seu currículo).

“Foi interessante para mim ligar para Marcus e dizer: ‘Você é meu homem, mas agora precisa passar por entrevistas com o presidente e o conselho’”, disse Swarbrick.

Presidente pág. John Jenkins entrevistou Freeman de Roma via Zoom.

O interrogatório continua. O técnico do Notre Dame é questionado sobre tudo, desde ser o primeiro técnico negro e asiático em um jogo do campeonato até ser técnico no MLK Day e sua conexão com o estado de Ohio. Ele e o técnico dos linebackers do estado de Ohio, Jim Laurinaitis, estiveram no casamento um do outro.

Mas em um lugar que mergulha em sua história como croutons em fondue, Freeman está pronto para sua próxima entrevista: subir ao pódio na noite de segunda-feira em Atlanta.

Depois vem a sua própria volta da vitória.

“É algo que eles poderão dizer pelo resto da vida”, disse Freeman esta semana. “Eles faziam parte de um time de futebol do campeonato nacional.”