Marcus Rashford espera uma mudança dos sonhos em meio ao interesse do AC Milan: Relatório

O internacional inglês não joga pelo United há mais de um mês.

Desde que foi confirmado que ele está pronto para novos desafios, muitos clubes já começaram a fazer fila para contratar a sensação inglesa Marcus Rashford.

O jogador de 27 anos não joga pelo Manchester United há um mês e o novo técnico Rubem Amorim não conseguiu escalar o jogador para as partidas do clube.

Agora parece provável que o futuro de Rashford em seu clube de infância tenha acabado. Para continuar jogando futebol talvez seja necessário procurar outros times, onde você possa ter minutos garantidos.

Agora, novos relatórios revelam que Rashford recebeu ofertas de muitos clubes, mas o jogador quer ingressar no clube dos seus sonhos, o Barcelona, ​​​​na janela de janeiro.

Enquanto isso, o técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, deu luz verde para perseguir o atacante. Eles estão avaliando a situação de Rashford no United e acredita-se que o clube catalão tenha se reunido com o agente de Rashford para finalizar o acordo.

Flick aprecia a versatilidade do internacional inglês, que também pode substituir Robert Lewandowski na nona posição. O técnico alemão queria contratar o jogador quando comandava o Bayern de Munique e agora espera trazê-lo para o clube espanhol.

Enquanto isso, Rashford também está inclinado a ingressar no Barcelona, ​​apesar do interesse de outros clubes, já que considera a transferência para o Barça a transferência dos seus sonhos.

O Barcelona enfrentará a concorrência do AC Milan, já que o clube da Série A está em negociações com o United sobre um possível acordo de empréstimo. O Milan está explorando a opção de comprar o jogador após o empréstimo, em vez de contratá-lo.

Enquanto isso, Amorim deu a entender que Rashford poderia ter jogado pela última vez pelo United, como disse: “Não sei. Não sei, veremos. Ele é jogador do Manchester United. Veremos.

“Você tem que trabalhar. Ele tem que representar este clube e adora isso, mas tenho que tomar decisões. (Eu) já falei sobre como tomo decisões. Então é o que é.”

