Marcus Stroman a NO-show New York Yankees per i primi due esercizi

Marcus Stroman è stato sul campo No Show per i primi due allenamenti primaverili a New York Yankees.

Stroman non è tenuto a partecipare alla formazione primaverile fino al 22 febbraio, una giornata di rendicontazione obbligatoria in conformità con il contratto collettivo. Ma la maggior parte dei giocatori è arrivata in una giornata di rendicontazione volontaria.

La mano destra di 33 anni è prevista come un sesto uomo negli Yankees cinque uomini.

“Quando abbiamo parlato, sapevo che avrebbe potuto essere fuori dai primi due giorni”, ha detto il direttore di Yankees Aaron Boone giovedì dopo il suo secondo giorno di allenamento. “Avrò sicuramente quello che sembra tutto con il rumore che lo circonda questo inverno, ma la realtà è che questo è qualcosa che è sotto il CBA – gli amici hanno questo e tu vedi quel tempo. Ma certamente capisco e apparentemente Apparentemente la storia che ci circonda, ma ho persino avuto una comunicazione con lui la scorsa notte che è pronto per andare mentalmente e fisicamente e spero di essere qui per i prossimi due giorni.

Boone non rivela il ragionamento di Stroman. “Non ho intenzione di parlare per lui”, ha detto il leader.

Stroman, 87-85 3,72 ERA 10 durante la grande lega, ha uno stipendio da $ 18 milioni di $ 37 milioni, un contratto di due anni nella seconda stagione. Ha un’opzione di giocatore condizionale per il 2026, che verrà attivato se investe almeno 140 inning quest’anno.

Gerrit Cole, Max Fried, Carlos Rodón, Luis Gil e Clarke Schmidt sono i primi cinque principianti negli Yankees.

Stroman era 10-9 a 4.31 ERA nella sua prima stagione con Yankees, che fece 29 partenze e un sollievo. È crollato a 0-3 entro 8,80 ERA alle esibizioni del quattro settembre.

È stato presentato dall’elenco delle serie di divisione degli Yankees, ma è stato aggiunto ai campionati della lega e alla serie World Series, anche se non è aumentato in nessuna partita.

“È chiaro che voglio chiaramente tutti i nostri giocatori qui. Ha detto, sono di nuovo gentile dove è fisicamente e mentalmente”, ha detto Boone. “È un giocatore orgoglioso. È un ragazzo che ovviamente ha una grande carriera in cui è una situazione un po ‘imbarazza sono anche di nuovo, il fatto che i giocatori possano fare.

Reporting Associated Press.

