Marcus Stroman ‘Yankees:’ Sono un principiante. Non alzo il cucciolo del toro “

Marcus Stroman ha annunciato i New York Yankees venerdì dopo che i primi due allenamenti mancavano e ha detto che si è rifiutato di lasciare il cucciolo di toro.

“Non mi sto alzando dal toro. Sono un principiante”, ha detto, ripetendo, “Sono un principiante” sette volte in 13 secondi.

Gerrit Cole, Max Fried, Carlos Rodón, Luis Gil e Clarke Schmidt sono i primi cinque principianti negli Yankees e il ruolo di toro di Stroman sembra essere possibile se non viene scambiato e altri non sono feriti.

“Lo stiamo costruendo come un antipasto ed è così lontano”, ha detto Aaron Boone, leader degli Yankees. “Quando andiamo quando arrivano le cose, parliamo con loro.”

Sebbene Los Angeles Dodgers e New York Mets stiano pianificando un ciclo di sei uomini, Boone ha detto che è improbabile che gli Yankees lo facciano.

“Non dire mai. Non ci vedo necessariamente fare”, ha detto Boone. “La realtà è che probabilmente siamo 10, 11 amici pronti per essere principianti e chissà quanti di loro devi usare immediatamente o ad un certo punto durante la stagione?”

Stroman deve lanciare una panchina da toro sabato. Nei 5 piedi-7, gli alimentatori più brevi dei più grandi campionati parlavano della sua resistenza.

“Quante persone possono rimanere in salute e farlo per oltre 30 partenze anno dopo anno, soprattutto dopo aver detto che non avrebbero mai potuto farlo nelle mie dimensioni?” Disse Stroman.

Sebbene le ala di destra di 33 anni non siano tenute a partecipare all’istruzione primaverile fino al 22 febbraio, il contratto collettivo ai sensi del contratto collettivo arriverà in una giornata di rendicontazione volontaria.

“Ho solo sentito che oggi è stata una buona giornata”, ha detto Stroman. “San Valentino, sento che l’umore avrà ragione. Tutti sono felici oggi.”

Stroman aveva parlato con Bone del suo tempismo di arrivo.

“Non credo di dover essere qui negli ultimi giorni a causa del clima”, ha detto Stroman. “Ho parlato con i boons. Abbiamo avuto una grande conversazione. Tutto è onestamente perfetto e senza soluzione di continuità. E la relazione con gli amici della club house non è cambiato. Quindi mi sento bene tornare e sono pronto a rotolare.”

Stroman deve pagare uno stipendio da $ 18 milioni di $ 37 milioni, un contratto di due anni nella seconda stagione. Ha un’opzione di giocatore condizionale per il 2026, che verrà attivato se investe almeno 140 inning quest’anno.

Stroman era 10-9 a 4.31 ERA nella sua prima stagione con Yankees, che fece 29 partenze e un sollievo. È crollato a 0-3 a 8.80 ERA alle esibizioni del quattro settembre ed è stato lasciato nella lista delle serie della divisione, ma ha aggiunto al campionato del campionato e alle World Series, anche se non era in nessun gioco.

Ha detto che era disposto a salire in sollievo in ottobre.

“Ci sono ruoli diversi nei playoff. Richiede diversi – sì che tu sia in diverse circostanze. Stavo abbastanza bene lì”, ha detto. “Ma nel complesso sono un principiante. L’ho fatto per oltre 10 anni e, come ho detto, molte persone non lo fanno a questo livello o possono rimanere in salute a un livello sano che faccio lì e do e dare i 30 -T più inizio che faccio abbastanza di routine. “

Stroman è 87-85 3,72 ERA durante 10 campionati principali.

“Sono contento che sia qui oggi”, ha detto Boone. “È davvero in un ottimo stato mentale e penso che sia pronta per andare fisicamente, mentalmente. Anche divertente, una buona conversazione con lei e un paio di allenatori nel mio ufficio appena raggiunti oggi. Quindi è pronto per partire e il nostro lavoro è aiutarlo a prepararsi e sì, spero di rimetterlo indietro.

Reporting Associated Press.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamenteSinistra

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox Major League Baseball New York Yankees Marcus Stroman