Mariners firmano lanciatori che non hanno alzato lo sguardo dal 2021

Seattle Mariners ha perso la stagione post-stagione in un’altra stagione consecutiva dopo aver terminato con un record di 85-77 ed è arrivato al secondo posto nell’American League West.

Sebbene Mariners giocasse ai playoff nel 2022, prima, la loro ultima esibizione di playoff è tornata nel 2001.

Quando cercano di evitare un’altra vasta gamma di perdita della stagione autunnale, hanno fatto alcune caratteristiche notevoli in questa stagione.

I Marines hanno acquisito l’infielder Donovan Solano da San Diego Padres e il mestratore/outfielder Miles Mastrobuoni di Chicago Cubs.

Un altro giocatore che non ha giocato a Major League Baseball dal 2001 ha recentemente firmato.

“I Marines hanno firmato Neftali Feliz per un accordo di campionato più piccolo con un invito all’allenamento primaverile”, ha scritto Fox Sports: MLB a X.

Feliz ha debuttato nel 2009 con Texas Rangers e ha giocato fino al 2017 prima di perdere la stagione 2018 fino al 2020 e poi è tornato a giocare nel 2021.

Quella stagione si è esibito in cinque partite e ha lanciato un totale di quattro giri con due organizzazioni.

Nel 2017 con Milwaukee Brewers e Kansas City Royals, Feliz è apparso in 49 partite ed era 2-5 con 5,48 ERA, otto salvataggi e 37 scioperi in 46,0 giri.

Il secchio di rilievo di 36 anni non ha avuto alcuna azione nella Major League Baseball per tre stagioni, quindi sarà interessante vedere come le cose stanno andando per lui e per i marittimi.

Seattle non ha vinto Al West dal 2001 e proverà a cambiarlo nel 2025.

