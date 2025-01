Mark Andrews ha rifiutato di parlare ai media dopo la partita di domenica

La stagione dei Baltimore Ravens è finita.

In particolare, è finita nel modo più straziante – ancora una volta.

Lamar Jackson ha guidato la squadra in campo per un potenziale drive decisivo.

I Ravens sono riusciti a segnare e sono rimasti sotto di due.

Poi Jackson ha trovato un Mark Andrews completamente aperto in end zone per una possibile conversione da due punti riuscita.

Il tight end della stella ha lasciato cadere la palla.

Ecco perché Andrews ha deciso di saltare la sua disponibilità sui media dopo l’incontro, secondo Jeff Zrebiec.

Mark Andrews non era disponibile per parlare con i giornalisti negli spogliatoi dopo la partita. — Jeff Zrebiec (@jeffzrebiec) 20 gennaio 2025

Nel complesso, è stata una partita brutale per la stella dei Ravens, che ha anche perso un fumble chiave all’inizio della partita.

Ha terminato la partita con cinque ricezioni per 61 yard, ma molto probabilmente questo lo perseguiterà per anni, forse per il resto della sua carriera.

Anche Jackson ha effettuato un’intercettazione, anche se si potrebbe sostenere che non sia stata colpa sua.

Ancora una volta, il dominio della stagione regolare e forse anche la vittoria dell’MVP sembreranno una ricompensa molto piccola per Jackson e i Ravens.

Anche se non fosse colpa sua, la narrazione intorno a lui continuerà a essere che non può vincere quel tipo di partite.

Questo è un gioco di centimetri e una singola giocata può creare o distruggere una stagione.

Tuttavia, Andrews è una leggenda della squadra e i fan dovrebbero proteggerlo.

