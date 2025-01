Mark Andrews sta inviando un messaggio chiaro in vista della partita di playoff dei Ravens

I Baltimore Ravens si preparano alla partita più importante della stagione.

Si troveranno in un ambiente ostile, sia in senso letterale che figurato, per affrontare i Buffalo Bills.

Il freddo violento di Buffalo renderà le cose difficili per entrambe le squadre, ma gli ospiti non ne sono scoraggiati.

Alla domanda sullo spettacolo, il veterano del tight end Mark Andrews ha avuto un modo semplice di affrontarlo (tramite Jonas Shaffer):

“Sono tre, quattro settimane per il resto della tua vita. Perché non dare tutto quello che hai?”

Mark Andrews: “Sono tre, quattro settimane per il resto della tua vita. Perché non dare tutto quello che hai?” pic.twitter.com/qJwFkewfYh — Jonas Shaffer (@jonas_shaffer) 15 gennaio 2025

Esatto, ed è quello che vuoi sentire dai tuoi veterani.

I Ravens hanno già dominato i Bills questa stagione.

Sono stati l’unica squadra a far sembrare battibili la squadra di Sean McDermott e Josh Allen in questa stagione, quindi devono essere molto entusiasti di questa partita.

Poi ancora una volta, i playoff sono una questione completamente diversa.

Josh Allen di solito ha portato il suo gioco a un livello superiore nella postseason; gli è capitato di incontrare ripetutamente Patrick Mahomes e i Kansas City Chiefs.

D’altra parte, Lamar Jackson ha lottato per dare il meglio di sé dopo la stagione regolare, e questa è sempre stata la storia che lo circonda.

Considerando le dure condizioni meteorologiche, sarà fondamentale per entrambe le squadre prendersi cura del calcio.

È probabile che James Cook e Derrick Henry saranno molto presenti nel piano di gioco.

Questa sarà una partita vecchio stile da vedere tra due squadre d’élite.

Anche se i Ravens sono leggermente favoriti, sarà quasi impossibile prevedere chi vincerà questa partita.

PROSSIMO: L’ex giocatore rivela come Lamar Jackson può diventare uno dei primi 5 QB di tutti i tempi