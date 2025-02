Mark Ingram acredita que os chefes recebem chamadas ’50/50 ‘, lamenta infames não chamados de que custará seus santos oferecidos pelo Super Bowl

O comércio da NFL é um tópico quente antes do Super Bowl, e isso não é diferente no rádio em linha.

O comissário da NFL Roger Goodell e a Associação de Árbitros da NFL abordaram as críticas nesta semana de que as autoridades favoreceram os chefes de Kansas City nas ligações nesta temporada. Goodell chamou a ideia “ridícula”. O diretor executivo da NFLRA criticou as críticas como “insultos e absurdos”.

Mark Ingram tem uma opinião diferente. O ex -corredor do Pro Bowl, que estava do lado errado de uma das piores chamadas da história da NFL, juntou -se ao Yahoo Sports na Radio Row na quarta -feira. Foi o que ele disse quando perguntado se os chefes recebem todas as ligações.

“Se você olhar para os jogos, parece que quando há 50/50 ligações, parece que eles vão para os Chiefs”, disse Ingram.

Então, o que os Eagles ou qualquer equipe devem fazer em um cenário em que eles acreditam que não estão sacudindo apenas oficiais?

“Você não pode deixar o jogo para os árbitros”, continuou Ingram. “Você precisa dominá -los, o que é difícil de fazer, especialmente quando eles têm a ajuda dos árbitros.

“Você precisa saber, como, ok, essa referência de retenção, este árbitro chama interferência ofensiva de passe, este árbitro chama interferência de passagem defensiva ou chamadas de referência.

Dor de sujeito para Ingram

Então, Ingram lembrou -se de uma das histórias da NFL que não é mais infame que custou seus santos em Nova Orleans com uma viagem ao Super Bowl em jogo. Ingram jogou pelo time dos Santos de 2018 que perdeu para o Los Angeles Rams no campeonato da NFC.

Nesse jogo, os funcionários se recusaram a sinalizar Uma passagem óbvia de passe do terceiro No canto dos Rams, Nickell Robey-Coleman na zona vermelha nos últimos dois minutos de regulamentação. Uma bandeira correta teria dado aos santos uma primeira tentativa perto da linha do gol, com 1:45 restantes em um jogo de 20 a 20.

Mark Ingram sabe o que é ser do lado errado de uma chamada ruim de alto risco. (Sean Gardner/Getty Images)

Em vez disso, os santos foram formados com um gol de campo e finalmente perderam em tempo extra. É o tipo exato de cenário que causaria um barulho no domingo, com grande parte da base dos fãs da NFL convencida de que a NFL e seus funcionários favorecem injustamente os chefes.

“Eu vivi algumas chamadas ruins, muitas chamadas ruins”, disse Ingram. “Um não chamado aqui no campeonato Superdome, NFC. Eu sei o que é ser ferrado pelos árbitros”.

Para Ingram, que nunca jogou em um Super Bowl em sua excelente carreira na NFL de 12 anos, a perda ainda é difícil.

“Eu ainda não o superei”, disse Ingram. “Eu nunca vou superá -lo. Dói para sempre. Especialmente quando você chega a um Super Bowl. Dói, cara. Porque eu não jogava nele. Obviamente, houve outras coisas que levaram esse jogo em consideração.

“Essa foi uma ótima decisão que deveria ter sido chamada. E não foi. Eu ainda não a superei. Eu nunca vou superá -la. Porque não tenho um anel. Desculpe.”

Então Ingram sabe o que é estar do lado errado de uma chamada ruim de alto risco. Esperamos que os jogadores no campo decidam que o jogo de domingo é decidido pelos jogadores.