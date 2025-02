Mark Sanchez chiama 1 squadra “completamente diversa” nel Super Bowl -rematch

I capi di Philadelphia Eagles e Kansas City combatteranno di nuovo nel Super Bowl, proprio come hanno fatto due anni fa quando i Chiefs hanno sconfitto un deficit di 10 punti per vincere la loro seconda Coppa del Mondo con Patrick Mahomes.

Mentre l’elenco dei programmi di Chiefs è così diverso da quello che era allora, gli Eagles hanno in qualche modo reindirizzato la loro squadra dopo essere andati a pezzi nel tratto della scorsa stagione e hanno perso nel round di jolly della partita di fine a Tampa Bucananeers.

L’ex NFL -Quarterback e l’attuale analista della Fox Mark Sanchez hanno recentemente rivelato che il modo in cui Eagles Works è diverso da quello di due anni fa.

“Non so se puoi chiamarlo scetticismo o se è un rispetto per Saquon Barkley e il cambiamento nell’identità offensiva. Questo è un cambio completo. So che è una nuova partita, ma questo è un attacco offensivo di Eagles completamente diverso “, ha detto Sanchez di” First Things First. “

“Non so se puoi chiamarlo scetticismo o se è un rispetto per Saquon Barkley e il cambiamento nell’identità offensiva. Questo è un cambio completo. So che è una “rivincita”, ma questo è un attacco offensivo di Eagles completamente diverso. “ – @Mark_sanchez Sul Jalen fa male pic.twitter.com/ym4lufcnkn – prima cosa prima (@ftfonfs1) 6 febbraio 2025

Barkley ha dato a Filadelfia un’arma che avrebbe potuto sognare solo due anni fa, e ha raggiunto il famoso club da 2.000 yard in questa stagione regolare, segnando anche 13 touchdown precipitanti e aggiungendo 33 catture in 278 yard e due touchdown.

D’altra parte, anche se sono stati i primi nei tentativi di corsa in questa stagione, i terzi erano in questa categoria della stagione 2022, poiché erano anche quinti in yard pericolosi totali e prima in touchdown affrettati.

Molte persone si aspettano che i boss impilano la scatola proveranno a contenere Barkley, ma questo gioco può dipendere da quanto bene il quarterback di Eagles Jalen fa male, lancia il calcio e quanto sia preciso e accurato con la sua scomparsa, soprattutto oltre i 10 yard.

PROSSIMO: L’analista delle regole prevede il futuro del gioco “tush push”