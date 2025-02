Mark Williams Grau: Por que os Lakers perderam um ‘A’ por adicionar o novo parceiro de Luka Doncic

O Los Angeles Lakers acertou Luka Doncic durante o fim de semana, mas o impulso de trazer a bordo da face futura da franquia os deixou com uma lista desequilibrada que precisava ser ajustada. Na quarta -feira à noite, eles deram seu primeiro passo real nessa direção. Em uma troca surpreendente, eles desembarcaram no centro de Charlotte Hornets do terceiro ano, Mark Williams, em troca de Dalton Knecht, Cam Reddish, uma troca da primeira rodada em 2030 e uma seleção de primeira linha desprotegida em 2031.

O movimento pode não se registrar como devastador a Terra pelo alto padrão que esse período estabeleceu, mas é enormemente significativo para os Lakers, tanto no presente quanto no futuro. Neste momento, Williams intervém como a substituição central de Anthony Davis, que agora joga pelo Dallas Mavericks. A longo prazo, Williams considera que ele é um dos principais companheiros de equipe de Doncic, enquanto os Lakers tentam construir um vencedor sustentável em torno de seu novo candidato a MVP. Então, como os Lakers e Hornets fizeram neste acordo? Vamos nos qualificar abaixo.

Os Lakers recebem:

Hornets Get:

Dalton Knecht

Cam avermelhado

2030 Swap da seleção da primeira rodada

2031 Seleção da primeira rodada sem proteção

Os Lekers: B+

Na conferência de imprensa introdutória de Donc na terça -feira, o gerente geral do Lakers, Rob Pelinka, citou a versatilidade, a mobilidade e a capacidade de capturar altos como as principais características que ele procurava em um centro para sua nova pedra angular. Atrás da cena, Doncic segundo Ele compartilhou com os Lakers o quão valioso era para ele brincar com Daniel Gafford e Dereck Lively II em Dallas, centros que possuem esses recursos. Presumivelmente, forçou o Lakers e encontrou um jogador semelhante.

Eles fizeram isso em Williams, uma elite de sete pés que deve se encaixar com Doncic e LeBron James imediatamente. Williams calcula a média de quase 16 pontos por jogo nesta temporada, e quase todo mundo deixa os tiros criados pelos colegas de equipe no pick-and-roll. Como lembrete, eu estava tocando pelo humilde Hornets antes. Agora, ele tem dois dos melhores jogadores de escolha e volume em NBA História ao seu lado. É uma forte rebote ofensiva que dá falhas aos seus companheiros de equipe e corre o chão o suficiente para coletar pontos livres na transição. O ajuste ofensivo aqui é óbvio. Que também é um pino muito subestimado que pode fazer jogadas fora do rolo curto é apenas uma vantagem.

As perguntas imediatas vêm em defesa. Williams tem um ou dois Destaque peças por jogo Isso deixa você convencido de que se destina a seleções de defesas. De acordo com arteTem a décima e mais asa no NBA 7-6.5. Os jogadores tão grandes não devem ser capazes de se mover tão bem quanto ele. Você tem todas as ferramentas necessárias para se destacar. Simplesmente ainda não aconteceu constantemente. Com muita frequência, pegue -o fora de posição ou se você dormir se tirar uma soneca. Para ser justo com Williams, é um centro jovem que joga em um time ruim. Pense em quão melhor foi Gafford em Dallas. Ele foi um defensor decepcionante com os Wizards, mas quase imediatamente se tornou um protetor de borda alto no Mavericks. Williams deve melhorar com a idade e o tempo em um ambiente melhor. Os Lakers terão que assumir a responsabilidade por isso, mas não há razão para acreditar que não possa se tornar um forte centro defensivo.

Então, por que um “B+” em vez de um “a?” Algumas razões. A saúde é a melhor. Williams jogou apenas 85 jogos em suas três primeiras temporadas. Uma lesão nas costas arruinou sua segunda temporada há um ano. Os ferimentos dos pés foram adiados nesta temporada. Segundo relatos, os Lakers confiam em seus médicos, mas toda vez que um jogador perde tanto tempo, ele deve ser considerado um risco à saúde de avançar.

Agora, algum grau de risco é um componente necessário da construção da lista. No entanto, o que torna esse risco tão assustador para os Lakers é que eles já eram bastante limitados nos ativos com os quais tinham que trabalhar. Eles deviam uma primeira rodada ao Hawks do comércio de Davis e outro jazz do comércio de Russell Westbrook. Eles deram aos Mavericks a primeira rodada de 2029 para obter Doncic, e sua primeira rodada de 2024, Knecht, agora toca para o Hornets.

Os Lakers foram agora reduzidos para quatro ativos negociáveis ​​relativamente escassos. Eles podem oferecer sua própria segunda rodada de 2025, os direitos de câmbio em suas seleções da primeira rodada em 2026 e 2028, e a parte protegida de sua seleção de 2027 pode ser trocada diretamente (essencialmente, o que significa que os Lakers podem dizer a você a uma equipe “Pegue nossa escolha. Se você pousar entre o número 1 e o número 4”). Esse era o tipo de foto que eles só podiam tirar uma vez. Se não funcionar, eles não podem simplesmente alterar mais seleções para corrigir o problema.

No entanto, a outra face disso é que Williams ainda está em um acordo de novato e, portanto, é bastante barato. É possível que os Lakers não tenham muitas seleções para o comércio, mas tenham muita flexibilidade de limite. Outros objetivos centrais, como Nicolas Clxton ou Clint Capela, quase certamente custariam Rui Hachimura como um salário coincidente. Agora, Hashimura ainda está em vigor, como um chip comercial para preencher outro buraco ou um jogador que possa ajudar a equipe agora.

Olhando um pouco para o futuro, os Lakers mal têm salário em seus livros para a baixa temporada de 2026. Tanto Williams quanto Austin Reaves terão uma pequena tampa como agentes livres se não se estender com antecedência (e as Reeves certamente não serão), Para o que dará aos Lakers espaço para remodelar drasticamente essa lista naquele momento. Devils, James poderia até deixar um pouco de dinheiro na mesa com sua opção de jogador neste verão, já que ele se ofereceu para fazer no verão passado, se o alvo certo se apresentar.

Então, sim, os Lakers são bastante limitados na frente dos ativos, e isso os impede de obter um “A” aqui, dado o risco associado a Williams. No entanto, a recompensa de conseguir um jogador tão bom, esse jovem e isso compatível com a lista existente ganha as marcas muito fortes. Rob Pelinka está tendo a culpa de um prazo.

Hornets: b

Raramente faz sentido que uma equipe de reconstrução dê um promissor 23 anos, como eles fizeram com Williams aqui, mas na situação específica de Charlotte, é uma decisão bastante defensável. Para começar, os Hornets tornaram -se cada vez mais dependentes dos diabatatos Diabilos do Diabado Downtown Diabado, do Nick Richards Trade. Ele foi estelar por eles nessa seção. Charlotte – sim, Charlotte – Ele tem uma qualificação líquida de mais de 7.1 com ele no comércio de chão depois dos Richards e uma classificação líquida mais de 5.9 com ele para a temporada em geral. Muitas métricas sugerem que é uma das melhores grandes defensivas por minuto no NBA Nesta temporada. Ele tem um longo caminho a percorrer ofensivamente, mas esse comércio pode facilmente ser um voto de confiança no Diabato, em vez de qualquer tipo de acusação de Williams. Suponha que você assine um acordo de vários anos em algum momento em breve.

Em segundo lugar, é razoável que o Hornets, especificamente, tenha um apetite mais baixo devido ao risco do que os Lakers. Ninguém está deixando Luka Doncic em seu colo. Se eles assinarem Williams com uma extensão de longo prazo e ele não puder se manter saudável, não terão mais gostos para encontrar ou desenvolver um substituto. Os jogadores querem jogar pelo Lakers. Isso será especialmente verdadeiro que Doncic está lá. Mesmo com os ativos limitados restantes, eles só têm acesso a um grupo mais amplo de talentos do que a maioria da liga, e isso lhes permite arriscar outras equipes. O Hornets já tem um proprietário de estrela propenso a lesões em Lamelo Ball. Carregar um centro propenso a lesões no topo de seu valor faz sentido.

E, finalmente, o Hornets ainda está muito cedo nesta reconstrução. Nessa perspectiva, faz sentido que eles queiram permanecer um pouco mais líquidos da perspectiva de ativos. Seu novo escritório principal compilou uma impressionante variedade de seleções desde que ele se encarregou de dois verões. Eles têm seleções de primeira rodada do Mavericks (do acordo de PJ Washington), do calor (Terry Rozier) e agora do Lakers. Os Hornets ainda estão descobrindo que tipo de equipamento eles desejam construir. Com esse movimento, houve muito mais flexibilidade para fazê -lo e acrescentou um atirador de estrela de novato em Knecht com mais dois anos de controle da equipe do que Williams no processo.

Então, sim, os Lakers estão obtendo o melhor jogador nessa troca, mas o acordo como um todo foi mutuamente benéfico. Williams será mais valioso para brincar com Doncic do que provavelmente teria sido em Charlotte, e os Hornets aproveitaram isso para garantir um bom retorno ao seu jovem centro.