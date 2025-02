Marquette vs. Probabilidades de Villanova, Previsão, Tempo: 2025 Celeções de Basquete da Universidade, 21 de fevereiro Bolsa para um modelo comprovado

Os rivais do Big East em listras contrastantes enfrentarão durante o calendário de basquete da universidade na sexta -feira, desde o número 16 de Marquette Villanova. Os Golden Eagles (20-6) venceram dois seguidos, que se seguiram a três jogos perdedores, enquanto os Wildcats (15-12), caíram jogos consecutivos, que vêm após a sequência de três vitórias. Marquette dominou esta série recentemente, vencendo oito consecutivos, incluindo uma vitória de 87 a 74 quando esses dois se reuniram pela última vez em 24 de janeiro.

O avanço é às 19:00 ET do Pavilion Finnerate em Villanova, Pensilvânia. Os Golden Eagles são favoritos da estrada de 1,5 pontos nas últimas chances de Villanova vs. Marquette do consenso da Sportsline, enquanto os pontos superiores/inferiores marcados são 142,5.

O modelo simula cada jogo de basquete universitário da Divisão 1 10.000 vezes. Digite a semana 16 da temporada 2024-25 em um 213-158 aposta Roll (+1675) em todos os times de basquete universitários mais bem qualificados que datam de 2023.

Agora, o modelo fez o objetivo de Villanova vs. Marquette. Aqui estão as linhas de basquete universitárias para Marquette vs. Villanova:

Por que você deve apoiar Marquette

Os Golden Eagles fazem duas coisas incrivelmente bem, o que levou ao seu sucesso nesta temporada. Eles protegem a bola na ofensiva e, em seguida, forçando as perdas de bola na defesa, ganhando posses adicionais. Apenas duas equipes em todo o basquete universitário giram a bola em menos vezes que Marquette, enquanto, graças ao oitavo ranking do país em assaltos, a equipe força a 15ª rotação mais importante para o jogo na Divisão I. O Esquadrão Shaka Smart perdeu o Batalha apenas três vezes durante a temporada em 26 jogos.

A ofensiva eficiente de Marquette deve ser capaz de explorar uma defesa da Nova que não é a mais ativa. Os Wildcats estão entre o quartil inferior das equipes da Divisão I em roubo por jogo e bloqueio por jogo, já que Villanova não apresenta uma grande dissuasão para chegar ao aro. Os 87 pontos de Marquette em sua vitória em janeiro sobre Villanova são o maior número de pontos que os Golden Eagles marcaram em um jogo do Big East ao longo da temporada, e você não pode ignorar a série atual de oito vitórias consecutivas para Marquette sobre Nova.

Por que você deve apoiar Villanova

Wildcats é uma equipe de tiro de elite em várias áreas. Eles estão localizados em terceiro lugar no país como uma porcentagem gratuita e quinta porcentagem em uma porcentagem de 3 pontos, para que possam gerar pontos em todo o tribunal. Eles também têm algo que nenhum outro time no basquete universitário pode reivindicar, e esse é o maior goleador do país em Eric Dixon. Seus 22,9 pontos não apenas lideram a Divisão I, mas é o único jogador em uma conferência de energia que coloca mais de 20 pontos por jogo.

Nova também tem a vantagem de disseminação, tendo abordado quatro de seus últimos cinco jogos, enquanto Marquette tem apenas uma vitória no ATS nas últimas cinco competições. Os Wildcats não foram impotentes em casa com frequência, apenas duas vezes nesta temporada, mas cobriram os dois. Enquanto isso, os oponentes da família obtiveram o melhor dos Golden Eagles versus a linha, já que Marquette tem apenas 5 a 10 ATS no Big East Play em 2024-25. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Como fazer Marquette contra as equipes de Villanova

O modelo Sportsline simulou Villanova vs. Marquette 10.000 vezes e vai para o total, projetando 148 pontos combinados. Ele também diz que um lado da propagação atinge mais de 60% das simulações.

Então, quem ganha Marquette vs. Villanova, e que lado da propagação atinge mais de 60% das simulações?