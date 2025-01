Martedì i Dolphins hanno ingaggiato 12 giocatori

Le speranze di playoff dei Miami Dolphins si sono sgretolate domenica poiché avevano bisogno di due vittorie per assicurarsi un posto post-stagionale.

I Kansas City Chiefs furono demoliti dai Denver Broncos 38-0 e i Dolphins non riuscirono a gestire i New York Jets che caddero 32-20.

Il finale deludente ha lasciato Miami sull’8-9, ma la squadra guarda già avanti al 2025.

I Dolphins sono passati rapidamente alla modalità offseason, annunciando martedì la firma di 12 giocatori con contratti futuri.

Tutti questi giocatori hanno terminato la stagione 2024 nella squadra di allenamento di Miami e rimarranno con la squadra per tutta la bassa stagione.

Gli acquisti includono il wide receiver Tarik Black, un trio di linebacker composto da William Bradley-King, Dequan Jackson e Derrick McLendon, insieme alla sicurezza Jordan Colbert e al difensore Neil Farrell.

Abbiamo firmato i seguenti 12 giocatori con contratti riserva/futuri: -WR Tarik Nero

-LB William Bradley-King

-S Jordan Colbert

-DT Neil Farrell

-T Ryan Hayes

-Chasen Hines olimpico

-LB Dequan Jackson

-CB Isaiah Johnson

-CB Jason Maitre

-T Byron Matos

-LB Derrick McLendon

-LB Derrick McLendon

-IL… — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) 7 gennaio 2025

Le aggiunte offensive includono i guardalinee Ryan Hayes e Chasen Hines, i cornerbacks Isaiah Johnson e Jason Maitre, il placcaggio Bayron Matos e il tight end Hayden Rucci.

In questo gruppo, Hayes si distingue come l’unico giocatore originariamente scelto dai Dolphins, selezionato nel settimo round del draft 2023.

Questi contratti di riserva/futuro fungono da strumento strategico per le squadre NFL.

Consentono alle organizzazioni di vincolare i giocatori per uno stipendio minimo senza influenzare l’attuale tetto salariale o i limiti del roster.

L’impatto di questi accordi non si farà notare fino all’inizio del nuovo anno di campionato, quando i roster si espanderanno fino a 90 giocatori a marzo.

Per i Dolphins, queste mosse rappresentano i primi passi verso la costruzione di un roster più forte per il 2025, mantenendo i talenti promettenti nel loro sistema e al tempo stesso navigando in modo efficiente nelle regole di gestione del roster della lega.

