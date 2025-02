Martedì i Raiders hanno firmato il veterano WR

È ancora abbastanza presto nella stagione della NFL, ma alcune squadre vogliono iniziare la campagna imminente.

Questo è soprattutto il caso dei raider di Las Vegas.

Come sottolineato da Aaron Wilson su X, la squadra ha appena firmato il veterano riceve Kyle Phillips.

Phillips si è unito alla squadra dopo aver trascorso la precedente campagna nella squadra di pratica di Philadelphia Eagles, anche se non gli è stata data l’opportunità di iniziare o giocare per i maestri in carica del Super Bowl.

Era un quinto round di scelta del Tennessee Titans (n. 163) nel 2022 NFL Draft.

Ha trascorso le sue prime due stagioni in campionato a Music City e ha registrato 23 catture a 259 yard di ricezione (11,3 yard per ricevuta),

Phillips è stata una importanza per l’UCLA Bruins.

Ha trascorso quattro anni nel campus, per un totale di 163 catture per 1.821 yard di ricezione e 17 touchdown.

Ha anche registrato 26 punti di ritorno per 501 yard di ritorno (19,3 yard) e due punteggi.

È probabile che Raiders sia una delle squadre più aggressive di alta stagione. Ora, con Pete Carroll che prende le redini della squadra, cercheranno di tornare alla prima volta quest’anno. Secondo quanto riferito, Tom Brady avrà un grande contributo in tutto ciò che fanno in agenzia libera e nel loro prossimo quarterback, che probabilmente definirà l’attuale e il futuro dell’organizzazione. La maggior parte degli addetti ai lavori crede che guideranno la gara per ottenere Sam Darnold dopo il suo anno di breakout con il Minnesota Vikings. Nel frattempo, cercheranno di ottenere più armi a quella che ottengono dietro il centro.

