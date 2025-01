Martedì il giocatore dei Key Chiefs si è allenato in modo limitato

Dopo essersi guadagnati un addio ai playoff al primo turno grazie al loro record di 15-2 nella stagione regolare, i Kansas City Chiefs inizieranno quello che sperano sia uno sprint verso il loro terzo campionato consecutivo di Super Bowl questo fine settimana quando affronteranno gli Houston Texans nel Divisional Round.

Non sono sani al 100%, ma sono abbastanza vicini da avere una vera possibilità di vincere un altro trofeo Vince Lombardi, anche senza il wide receiver esordiente Rashee Rice, che ha subito un infortunio di fine stagione all’inizio del programma.

Tutti hanno dovuto giocare un po’ di più senza Rice, inclusa anche Mecole Hardman, che non gioca dal 29 novembre contro i Las Vegas Raiders.

Martedì è stato limitato negli allenamenti a causa dell’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane.

Mecole Hardman era limitata nella pratica oggi. — Capi di Kansas City (@Chiefs) 14 gennaio 2025

Hardman ha iniziato la sua carriera nella NFL del 2019 come una buona opzione per i Chiefs, per non parlare di un Pro Bowler, ottenendo 26 passaggi per 538 yard e sei touchdown mentre veniva utilizzato principalmente come kick returner.

Quell’anno restituì 27 kickoff per 704 yard e ne prese un kickoff per 104 yard da record della lega per un touchdown.

Ma da allora Hardman è stato un piccolo giocatore per una squadra di Chiefs che ha costruito una dinastia.

Tuttavia, ha realizzato il sogno di molti americani ottenendo il passaggio di touchdown vincente nel Super Bowl della scorsa stagione contro i San Francisco 49ers.

Nonostante la mancanza di vittorie straordinarie in questa stagione, Kansas City rimane la favorita per raggiungere il Super Bowl, se non per vincere tutto.

PROSSIMO: I fan della NFL hanno una grande preoccupazione per Travis Kelce prima dei playoff