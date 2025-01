Martedì Reds ha firmato l’area outfielder dell’agente libero

Cincinnati Reds non ha fatto bene nelle ultime stagioni in quanto hanno un endgame dal 2014.

L’anno scorso è stata un’altra stagione difficile quando hanno chiuso con un record di 77-85 e quarto nella National League Central.

Quelli rossi sperano che la loro lista giovane e talentuosa possa fare il passo successivo e riportare la squadra a un livello competitivo nel 2025.

In questa stagione, Reds ha aggiunto un paio di giocatori, tra cui l’inizio del cantante di Pot Brady, il secondo base Gavin Lux e il catcher Jose Trevino.

Reds ha anche recentemente aggiunto un outfielder alla loro lista.

“Reds, di Austin Hays, accetta di detenere per multi -riporta incluso l’insider della rete MLB Jon Heyman”, ha scritto MLB a X.

Red, di Austin Hays accetta di trattenere per. Altri rapporti tra cui @Mlbnetwork Insider @Jonheyman. pic.twitter.com/zcay61gfoy – MLB (@MLB) 28 gennaio 2025

Hays è entrato in campionato nel 2017 con Baltimore Orioles ed è stato acquisito dai Philadelphia Phillies nella stagione 2024.

Nel 2024 con Orioles e Phillies, Hays giocava in 85 partite e combatté .255 con cinque case, 20 RBI e un .699 OPS.

Sebbene questi numeri non saltino dalla pagina, ha colpito le corse a casa a doppia denigità per tre anni con Orioles, suggerendo che il potere è lì.

Hays non ha potuto giocare più di 100 partite per la prima volta dal 2020 e se può rimanere in salute, dovrebbe essere una risorsa per questa formazione.

I Reds stanno cercando il loro primo titolo NL Central dal 2012 e la loro prima esibizione di playoff dal 2020 mentre si preparano per la stagione 2025.

PROSSIMO: Elly of the Cross fa