Martin Truex Jr. compete a Daytona 500 n. 56 del suo defunto padre guidato

Quando Martin Truex Jr. iniziò a discutere dell’accordo per competere con Daytona 500, aveva una richiesta unica: poteva guidare 56?

È stata una stalla di auto Tricon e da allora la decisione è diventata più speciale per Truex.

Il giorno dopo che Truex annunciò ufficialmente che avrebbe iniziato una “grande razza americana”, suo padre morì inaspettatamente all’età di 66 anni. Truex Sr. Guida 56 di gran parte della sua carriera da corsa, che includeva 15 partenze al secondo livello nella serie Xfinity e 135 inizia nella serie ARCA negli anni ’90.

“Probabilmente significa di più. Probabilmente mi colpirà di più con me cosa significa per noi e la nostra famiglia”, ha detto Truex Jr., che ha guidato 56 Four Seasons (2010-13) nelle corse di Michael Waltrip. “Molte persone sono entusiaste di vederlo lì.”

Può essere la famiglia Truex più emotiva, in particolare Martin e Veli Ryan più giovane.

“Tutto ciò che ho mai imparato è stato da lui”, ha detto Martin. “Era il mio eroe in crescita e lo è tutto. Puoi vincere questo domenica. “

Quello sarebbe l’omaggio finale. E nessuno dovrebbe contare Truex, anche se è invincibile in 39 Starta Daytona International Speedway. Truex ha il tubo perdente attivo più lungo a Daytona 500 perché non è riuscito a vincere in 20 partenze.

Ma si è avvicinato nel 2016 ed è arrivato sotto Denny Hamlin, principalmente nella storia della “grande competizione americana”.

Truex non è stato così vicino, anche se è terminato tra i primi 15 negli ultimi tre anni. Sono venuti mentre guidi per Joe Gibbs Racing.

Il campione della Coppa 2017 si è ritirato dalla competizione a tempo pieno alla fine dell’ultima stagione, ma ha deciso di organizzare un evento una tantum con Tricon, sperando alla fine di vincere 500. Hanno ancora un sindacato con JGG.

“In un grande sistema di cose, questo è probabilmente il più semplice da fare per quanto è nella serie del conducente”, ha detto Truex. “Non puoi farne uno -off e andare a Richmond o Dover o da qualche parte e ti aspetti di avere un’occasione per vincere, onestamente. Non è davvero possibile … Le corse di Speedway sono la migliore possibilità di uscire e ottenere un vero tiro quando vincere .

“Ecco perché i ragazzi lo fanno. Ecco perché volevo farlo e soprattutto perché è Daytona 500. È una competizione così grande. È un grosso problema.”

Può essere l’ultima possibilità di Truex. E che successo sarebbe quello di vincere un Daytona 500 nel suo 21 ° esperimento un mese dopo la morte di suo padre e guidando un numero di auto che evoca ricordi per la sua famiglia.

“Abbiamo un buon colpo per vincere mentre chiunque vince”, ha detto Truex. “Se sei lì, puoi vincerlo. L’ho sempre detto. Come uno di questi giorni sono proprio lì.”

Reporting Associated Press.

