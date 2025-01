Maryland Terrapins x Nebraska Cornhuskers: como assistir à transmissão ao vivo de basquete da NCAA, canal de TV e horário de início

Quem está jogando

Cornhuskers de Nebraska @ Maryland Terrapins

Registros atuais: Nebraska 12-5, Maryland 13-5

Como assistir

O que saber

Maryland está 8-2 contra o Nebraska desde janeiro de 2019 e terá a chance de estender esse sucesso no domingo. Os dois se enfrentarão em uma batalha Big Ten às 12h00 horário do leste dos EUA no Xfinity Center. O ímpeto certamente está a favor dos Terrapins, já que o time acumula oito vitórias consecutivas em casa, enquanto os Cornhuskers sofreram três derrotas consecutivas fora de casa.

Maryland travou uma boa batalha na prorrogação contra o Northwestern na quinta-feira, mas acabou com um resultado nada desejável. Eles perderam por 76-74 para os Wildcats em um salto de última hora de Nick Martinelli. O confronto foi tão acirrado quanto os oddsmakers previram, mas os Terrapins eram ligeiramente favoritos na entrada.

Julian Reese fez um bom esforço para o lado perdedor, com 23 pontos, sete rebotes e dois bloqueios. Ele teve alguns problemas para se equilibrar contra o Minnesota na segunda-feira, então foi uma boa mudança.

Enquanto isso, o Nebraska entrou no jogo contra o Rutgers na quinta-feira invicto em casa, mas há um primeiro tempo para tudo. Nebraska ficou um pouco atrás de Rutgers por uma pontuação de 85-82. Com o placar tão alto, ambas as equipes provavelmente terão alguns exercícios defensivos adicionais pela frente.

Embora a equipe tenha perdido, eles ainda tiveram atuações impressionantes. Um dos melhores veio de Juwan Gary, que marcou 20 pontos, além de sete rebotes e duas roubadas de bola. Ele teve alguns problemas para se equilibrar contra Purdue no domingo, então este foi um passo na direção certa. Brice Williams foi outro jogador importante, acertando 8 de 15 no caminho para 21 pontos.

Embora tenha perdido, o Nebraska quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 19 rebotes ofensivos. Estes são os rebotes mais ofensivos registrados desde dezembro de 2023.

A derrota de Maryland baixou seu recorde para 13-5. Quanto ao Nebraska, a derrota encerrou uma seqüência de 20 vitórias consecutivas em casa desde a temporada passada e caiu para 12-5.

A recuperação provavelmente será um grande fator nesta competição: Maryland varreu as tabelas nesta temporada, com média de 37,3 rebotes por jogo. Não é como se Nebraska estivesse lutando nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 36,5. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

Tudo correu bem para o Maryland contra o Nebraska quando os times jogaram pela última vez em janeiro de 2024, quando o Maryland obteve uma vitória por 73-51. Maryland repetirá seu sucesso ou Nebraska terá um plano de jogo melhor desta vez? Saberemos muito em breve.

História da série

Maryland venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra Nebraska.