Os campeões predominantes da Copa do Mundo da ODII da Austrália terão que fazer quatro mudanças em sua composição inicial para o Trophy Masters, após golpes brutais na quinta -feira. Depois que Marcus Stouinis anunciou a súbita aposentadoria do ODI, o relatório afirmou que Pat Cummins e Josh Hazlewood também foram excluídos do troféu do Masters devido a lesão. Antes, Mitchell Marsh se retirou do troféu do Masters devido a uma lesão nas costas. “Cummins não se recuperou do problema do tornozelo, que o perseguiu no final da última série de testes de Trophy Gavascar contra a Índia, enquanto Hazlewood desenvolveu um problema de quadril após cepas anteriores de quadris e bezerros”, um relatório em cricket.com.au ele escreveu.

“Ambos os chapéus rápidos exigirão um período de reabilitação mais longo antes de receber tudo limpo para retornar ao jogo, que é um ponto de interrogação sobre seu envolvimento na Indian Premier League, que segue o troféu do Masters”.

Na quinta -feira, Marcus Stouinis anunciou sua aposentadoria imediata de um críquete internacional, deixando a Austrália, que deve substituir o troféu versátil em sua equipe. O anúncio de uma surpresa é outro golpe para o campeão mundial da Austrália em frente ao torneio Elite Oito-Drużyna, com 50 anos, que começa em 19 de fevereiro no Paquistão e Dubai.

“Tocar o críquete de ODI pela Austrália foi uma jornada incrível e sou grato por cada momento que tive em verde e ouro”, disse Stouinis de 35 anos, que estreou em 2015.

No ano seguinte, ele se tornou regular ao lado, atirando em 146 não com a Nova Zelândia em Eden Park e levando três gols.

“Vou animar meninos no Paquistão”, acrescentou.

Os Stouinis, de 50 anos de carreira, começaram contra a Inglaterra há dez anos em Old Trafford e também jogou seu primeiro internacional Twenty20 durante esta rota. Ele jogou em 74 ODIs e fazia parte do lado de 50 asas da Austrália gravado na Copa do Mundo em 2023.

Ele disse que sua decisão de se retirar do críquete de 50 anos estava focada em jogar críquete Twenty20, onde permaneceria disponível para a Austrália.