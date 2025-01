Más notícias para os fãs de Virat Kohli enquanto aguardam o retorno do Ranji Trophy Star. Oficial do BCCI diz: "Morto…"

Espera-se que Virat Kohli treine com o time do troféu Delhi Ranji a partir de terça-feira, antes de sua primeira partida em casa com bola vermelha desde 2012, enquanto a Delhi & Districts Cricket Association (DDCA) se prepara para garantir que todos os preparativos estejam em vigor para o altamente MAESTRO. esperava voltar para casa. Kohli foi oficialmente nomeado na segunda-feira para o time de Delhi liderado por Ayush Badoni para a última partida do grupo contra o Railways, no Estádio Arun Jaitley, em 30 de janeiro. Esta será a primeira partida de Kohli contra Ranji, já que ele jogou contra Uttar Pradesh em Ghaziabad Mohan Nagar em Mohan Nagar em Ghaziabad em Mohan Nagar em Ghaziabad em Ghaziabad. 2012.

Naquela época, Kohli era uma estrela em ascensão no críquete indiano e agora é uma lenda por direito próprio, um ex-capitão da Índia e dono de 80 séculos internacionais.

“Claro que é uma grande experiência para os nossos jogadores mais jovens, pois poderão partilhar o balneário com Virat. Se você olhar para a nossa equipe, apenas Navdeep Saini jogou ao lado de Virat no IPL e pela Índia. Na verdade, nenhum deles, nenhum deles, nenhum deles. Os jogadores do time se divertiram com Virat no Troféu Ranji.

Questionado sobre a organização do jogo, Sharma disse: “Sabemos que a presença de Virat aumenta o perfil do jogo. Normalmente temos de 10 a 12 seguranças privados para uma partida regular de Ranji, mas com certeza aumentaremos a segurança para que Virat possa treinar sem qualquer interrupção.

“Também informamos a polícia de Delhi sobre a partida.” Embora as partidas de Ranji sejam gratuitas para os espectadores, geralmente eles abrem uma barraca, mas para esta partida o DDCA abrirá três barracas no Estádio Ambedkar.

“Os portões 7, 15 e 16 estarão abertos ao público. Providenciaremos água potável e os banheiros estarão limpos e higiênicos. Venha desfrutar da sua prova. É claro que haverá verificações de segurança antes que o público possa entrar, disse Sharma.

Nenhuma transmissão de TV ou streaming por enquanto

Embora a presença de Kohli torne Delhi vs Railways adequado para o jogo doméstico de maior destaque no passado recente, há más notícias para os fãs, já que atualmente não há disposições sobre conflitos de marca.

“Não sabemos se o BCCI fará algum arranjo de última hora enquanto Kohli está jogando, mas ainda não conseguimos transmitir este jogo pela televisão. Normalmente, todos os grandes centros recebem um jogo ao vivo (televisão ou streaming). Tivemos o jogo AA de Tamil Nadu, que foi transmitido ao vivo.

A decisão de jogar Mumbai x J&K ao vivo foi tomada muito antes e foi uma coincidência que o capitão indiano Rohit Sharma e a estrela em ascensão Yashasvi Jaiswal fizessem parte do jogo.

“Na próxima rodada, a partida principal que será transmitida e também ao vivo é Karnataka x Haryana em Chinnaswamy. As próximas duas partidas serão transmitidas. Um deles é Bengala x Punjab no Eden Gardens. A terceira partida, mas não para Delhi no momento, disse um funcionário do BCCI.

Mesmo que o BCCI decida preparar uma transmissão ao vivo nas próximas 48 horas, será um desafio logístico, exigindo múltiplas configurações de câmaras e delegação de tripulação.

Esquadrão: Ayush Badoni (capitão), Virat Kohli, Pranav Rajvanshi (WK), Sanat Sangwan, Arpit Rana, Mayank Gusain, Shivam Sharma, Sumit Mathur, Vansh bedi (WK), Vansh bedi (sem) MA, Navdeep Saini, Yash Dhull , Gagan Vats, Jonty Sidhu, Himmat Singh, Vaibhav Kandpal, Rahul Gehlot, Jitesh Singh.