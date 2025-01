Matchmaking do treinador principal da NFL em 2025: Deion Sanders para Cowboys, Mike McCarthy para Bears e mais partidas potenciais

O New England Patriots se reuniu com Mike Vrabel esta semana, apresentando oficialmente o ex-linebacker All-Pro como o novo técnico do time. Ainda existem seis vagas de head coaching em todo o mundo. NFL No entanto, à medida que os playoffs se desenrolam, há muitos candidatos de renome que podem acabar preenchendo-os.

À medida que o ciclo de entrevistas se intensifica, vamos fazer o papel de matchmaker e propor opções ideais para cada vaga:

Além do fato de que McCarthy apenas parece Como um técnico do Bears, tendo passado 13 anos liderando o Green Bay Packers na NFC North, Chicago está maduro para uma mente ofensiva comprovada, desesperada para não desperdiçar os dons inegáveis ​​do jovem quarterback Caleb Williams. Como Dan Quinn com o Washington Commanders, seu histórico sugere que ele ainda pode superar as lutas recentes nos playoffs com novos talentos e cenários.

Jerry Jones gosta de causar impacto e Sanders trouxe seu estilo característico para dois programas universitários diferentes. Por que eles não se encontrariam onde Deion já estrelou “Prime Time”? O potencial de explosão das suas personalidades seria enorme, mas Talvez o que os Cowboys precisem é de alguém com a postura de Sanders – alguém que não tem medo de abalar as bases de um candidato chamativo, mas raramente digno de título.

Ninguém sabe se Johnson, o cobiçado coordenador ofensivo dos Leões, finalmente arriscará deixar os confins aconchegantes do Ford Field. Mas os Jaguars precisam de inovação na criação de jogo mais do que qualquer coisa, e ele a fornece de sobra. Em teoria, Jacksonville também oferece o melhor dos dois mundos como quarterback em uma divisão que pode ser vencida: uma ex-escolha número 1, Trevor Lawrence, que tem experiência, mas é jovem o suficiente para crescer.

É difícil imaginar que Mark Davis esteja ansioso para voltar à árvore de Bill Belichick e/ou ficar com um treinador defensivo, decisões que ajudaram a arruinar suas duas últimas contratações. Mas o novo proprietário minoritário, Tom Brady, está ajudando a dirigir o navio, e Flores ganhou quatro Super Bowls diferentes liderados por Brady como parte da equipe do New England Patriots. Também reviveu sua imagem como planejador defensivo e jogador favorito em Minnesota.

Depois de vários anos com Dennis Allen como marcador defensivo no topo da equipe, o Saints é um dos candidatos mais lógicos para se tornar jovem no outro lado. Eles poderiam obter uma dose de familiaridade e frescor no coordenador ofensivo do Buffalo Bills, de 35 anos, que passou dois anos como estagiário de Sean Payton em 2017-2018, e também dominou como jogador de área para LSU em seguida. temporada.

O retorno de Rex Ryan a East Rutherford ganharia as manchetes, mas Monken faz muito mais sentido se Woody Johnson pretende consertar um ataque perpetuamente quebrado, com ou sem Aaron Rodgers. Embora não seja um candidato jovem e atraente aos 58 anos, Monken teve sucesso tanto na faculdade quanto na NFL ao planejar ataques que favorecem seu pessoal. Caso em questão: as sucessivas ofertas de MVP de Lamar Jackson sob sua direção.