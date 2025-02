"Mateus não disse …": Grande introdução de Shaheen Afridi sobre uma briga com a estrela da África do Sul

Shaheen Afridi quebrou o silêncio de sua troca verbal quente com Matthew Breetzke durante a partida na série de Tri-nação ODI entre o Paquistão e a África do Sul na quarta-feira. O incidente ocorreu nas 28 primeiras rodadas, quando Shaheen perturbou deliberadamente o bolo de Matthew Breetzke, que correu após o single. A ação de Shaheen causou contato físico impróprio, o que levou a um argumento quente. O Paquistão Speedster admitiu que estava provocando com a massa sul -africana, tentando incomodar Breetzke e pegar seu portão. Ele também explicou que a tensão era limitada ao campo quando os dois jogadores se conheceram e abraçaram as mãos após a partida.

“Matthew não disse nada pela primeira vez. Eu ainda estava provocando ele para pegar um portão. O que quer que tenha acontecido em campo. Matthew nos conhecemos, abraçamos as mãos e nos tornamos bons amigos “, disse Shaheen durante uma entrevista como uma entrevista citada pela Geo News.

Após a ação de Shaheen, ele foi multado no valor de uma taxa de 25 % para a partida. Aconteceu que ele violou o artigo 2.12 do Código da ICC para jogadores e funcionários de suporte a jogadores, o que diz respeito ao “contato físico impróprio com o jogador, equipe de suporte de jogador, árbitro, árbitro, uma partida ou outra pessoa (incluindo o espectador) durante um internacional corresponder. “

Além de sua troca quente com Breetzke, Shaheen falou sobre os infortúnios em andamento do Paquistão na morte da transferência de entrada recentemente revelada na série de Tri-Nation em andamento.

Na primeira partida da série contra a Nova Zelândia, Shaheen e Nameem Shah receberam a responsabilidade pela subtração de sua morte. Glenn Phillips foi a todas as pistolas queimadas e enfiou o Paquistão de armas Ace para deixar 71 marchas nas últimas quatro marchas.

Foi uma história semelhante para o Paquistão Pacers durante uma reunião contra a África do Sul. O Nameem, Mohammad Hasnain e Khushdil Shah foram convidados a terminar as últimas quatro marchas. O trio se juntou a distribuir 46 corridas, que elevou a República da África do Sul para Herculeński 352/5.

“Admitimos que não alcançamos bem em partidas recentes”, disse Shaheen sobre o desempenho do Paquistão com a bola na morte.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).