Mathys Tel si è unito al Tottenham sull’accordo di prestito iniziale in una svolta drammatica

Il Tottenham Hotspur ha firmato il Bayern Monaco Mathys tel Per un prestito con la possibilità di rendere permanente un trasferimento alla fine della stagione.

Inizialmente questo passaggio doveva essere un prestito diretto, ma nelle ultime ore della finestra di Spurs ha negoziato con successo con il Bayern per inserire una clausola per potenzialmente fare un accordo permanente alla fine della stagione.

L’accordo vede che il Tel completerà il drammatico giorno della chiusura di inversione a U accettando di unirsi a Spurs dopo che le fonti hanno dichiarato ESPN di aver smesso di trasferirsi al club la scorsa settimana.

Venerdì Spurs ha concordato con un accordo su Tel 60 milioni di euro ($ 62 milioni), ma non era sicuro che avrebbe fatto un passo duraturo. Le conversazioni sono quindi passate al prestito in modo che Spurs potesse ottenere suo marito e il Tel potesse controllare le sue possibilità in estate.

Fonti, tuttavia, ESPN ha affermato che Tel ha deciso di unirsi a Spurs entro la fine della stagione dopo le interviste con il capo allenatore Ange Postecogla.

“Siamo lieti di annunciare la firma di Mathys Tel per un prestito dal Bayern Monaco, soggetto a permessi internazionali e permessi di lavoro”, Spurs detto in una dichiarazione.

“La Francia di età inferiore ai 21 anni si unirà al club di prestito fino alla fine della stagione 2024-25 con la possibilità di una mossa permanente in estate. Indosserà la camicia n. 11. “

Mathys Tel si è unito al Tottenham Hotspur il giorno della data di trasferimento. Bradley Collyer/PA Immagini tramite Getty Images

La decisione di Tel di esprimere il desiderio di lasciare il Bayern Monaco dopo la mancanza di tempo di gioco – dopo essersi unito al club per circa 28 milioni di euro ($ 29 milioni) da quando Rennes – ha suscitato interesse da diversi club, tra cui il Manchester United e l’Arsenal, ma sembra che Spurs ha vinto la gara per firmare la Francia molto apprezzata sotto i 21 anni.

Nel frattempo, Spurs ha avuto un’offerta per il difensore dell’Inghilterra Marc Guéhi, che ha rifiutato Crystal Palace lo scorso fine settimana, ha detto la fonte ESPN.

Spurs ha fatto un’offerta per il 24 anni, che è stato rilasciato, e il North London Club non è tornato con un’offerta migliorata prima della scadenza di oggi.

Tel è la terza firma di Spurs della finestra all’arrivo del portiere Anton’s Kinsky e il difensore medio Kevin Danso.

Postecogle voleva unirsi alla sua squadra dopo una combinazione di infortuni e cattive forme lasciate il club scomparire al 14 ° posto nella tavola della Premier League. Guglielmo Vicario, Cristian Romero, Destino udogie, James Maddison, Wilson di Zoberto, Brennan Johnson, Timo Werner E Dominic Soland Tutti sono attualmente sfollati per il Tottenham.

Spurs, tuttavia, ha avuto un maggiore successo nelle competizioni di coppa e giovedì ha catturato 1-0 aggregato per le semifinali della Coppa Carabao del secondo piede.

Le informazioni di Julien Laurens di ESPN hanno contribuito a questa storia