Mathys tel È previsto per eseguire un drammatico Termio giornaliero a U concordando sull’accordo di prestito per unirsi al Tottenham dopo essersi fermato al club la scorsa settimana, le fonti hanno detto ESPN.

Rappresentante del giocatore, Gadiri Camara, condiviso e Immagine su Instagram L’aereo, insieme a tel e risorse, afferma che il loro obiettivo è stimolato dopo le scoperte nei negoziati.

La struttura esatta dell’accordo non è stata ancora completata, ma fonti affermano che probabilmente sarà un prestito diretto senza la possibilità o il passo permanente per un internazionale giovanile francese di 19 anni.

La decisione di Tel di esprimere il desiderio di lasciare il Bayern Monaco dopo una mancanza di tempo di gioco – dopo essersi unito al club per circa 28 milioni di euro ($ 29 milioni) da Rennes – ha suscitato interesse da diversi club, tra cui il Manchester United e l’Arsenal.

Mathys Tel sta per unirsi al Tottenham in prestito dal Bayern Monaco. Sven Hoppe/Picture Alliance tramite Getty Images

Il Chelsea è già stato in contatto con il Bayern Nad Tel e un possibile accordo sullo scambio che coinvolge Christopher Nunku Ma queste conversazioni non potrebbero procedere.

Editori birichini

1 correlato

Fonti hanno affermato che ESPN che lo United era aperto al trasferimento del prestito – potenzialmente con la possibilità di garantire un passo permanente – ma non è stato stretto alcun accordo, mentre l’Arsenal non ha davvero cercato.

Il presidente del Tottenham Daniel Levy è volato a Monaco venerdì per condurre conversazioni personali con il giocatore e i suoi rappresentanti, ma il Tel alla fine ha lasciato queste interviste poco convincenti sul suo prossimo passo.

Tuttavia, con la data di trasferimento prematuro in Germania solo 17:00 CET. Rispetto all’Inghilterra 23 ore GMT. Tel ha ora deciso di unirsi a Spurs dopo le interviste con Ange Postecogla Manager e lunedì è pagato per i test medici prima di firmare un contratto a breve termine.

Inizialmente Spurs era d’accordo con l’accordo di 60 milioni di euro per il telefono, ma non era sicuro che avrebbe fatto un passo duraturo. Le chiamate sono quindi passate al prestito in modo che Spurs potesse ottenere suo marito e il Tel poteva controllare le sue possibilità in estate.