Matsuyama ha stabilito un record di punteggio nel PGA Tour finendo a 35 under

KAPALUA, Hawaii – Hideki Matsuyama ha aperto la nuova stagione con una prestazione da record, anche se era difficile dirlo dalle sue emozioni. Era una macchina a Sentry, con 35 buche in birdie o meglio per finire a 35 sotto il par, entrambi record del PGA Tour.

Ha fatto un grande sorriso solo quando il suo caddie Shota Hayafuji gli ha parlato la 18esima domenica verde a Kapalua dopo che un birdie di chiusura ha regalato a Matsuyama il record di punti e una vittoria con tre colpi su Collin Morikawa.

“Otoshidama arigato gozaimasu.”

Si traduce approssimativamente come un ringraziamento per un regalo tradizionale giapponese fatto ai bambini nel nuovo anno per augurare loro fortuna e prosperità. Matsuyama ha guadagnato 3,6 milioni di dollari dalla sua undicesima vittoria in carriera.

È stata necessaria poca fortuna per quattro giorni sul percorso Plantation, che era più vulnerabile che mai con quasi nessun vento per il quale era stato progettato. Matsuyama ha fatto solo uno spauracchio nelle ultime 59 buche per finire a 35 sotto 257.

Matsuyama, che ha preso un vantaggio di 1 colpo nel round finale, ha imbucato un’aquila da 107 yard sulla terza buca per estendere il suo vantaggio mentre Morikawa ha effettuato tre putt – uno per il par, un altro per il bogey – per rispondere entro uno. sfida tardiva con un’altra zeppa a 4 piedi.

Ha concluso con un 8-under 65 e ha iniziato la nuova stagione in un modo che Matsuyama non avrebbe immaginato.

Il 32enne fuoriclasse giapponese si è allenato solo pochi giorni prima dell’inizio della stagione perché non stava bene e recentemente soffriva di ulcere alla bocca. Per capriccio, ha deciso di passare a un putter con albero centrale ricevuto pochi giorni dopo Natale.

“Ho usato prima il putter”, ha detto Matsuyama attraverso il suo interprete. Quando gli è stato chiesto perché questo stile di putter funzionasse così bene per lui, ha aggiunto: “Non ne sono sicuro, ma ha funzionato”.

L’ultimo era per i libri dei record. Matsuyama non era del tutto sicuro che 34 under fosse il record di 72 buche. Il torneo era già nel sacco.

“L’ultimo putt, mi sentivo come se l’avessi colpito, sarebbe stato un record”, ha detto. “Quindi sono così felice che sia entrato.

Allungò la mano e pompò leggermente il suo primo mentre cadeva. Il suo 35 under ha battuto di uno il record di Cameron Smith per il par a Kapalua nel 2022. È stata anche la sua 35esima buca in birdie o migliore, battendo il record di Smith del 2022 e pareggiato da Sungjae Im l’anno scorso a Kapalua.

“Mi ha eguagliato ieri”, ha detto Morikawa, alludendo al fatto che entrambi hanno tirato 62 nel terzo round che li ha distinti dal campo.

“Non si è mai arreso oggi”, ha detto Morikawa. “Poi arrivi alla terza buca e il ragazzo la fa da spauracchio. Sapevo solo che dovevo essere al di sopra di tutto e lasciarne scivolare un paio sulle prime nove. Ho giocato bene nelle seconde nove, ma per vincere su un campo come questo , in condizioni come queste, devi avere 72 (buche) e io ne avevo 65.”

Morikawa ha chiuso con un 67 per finire tre sotto a 32-under 260.

Matsuyama ha ottenuto tre vittorie nel PGA Tour negli ultimi 10 mesi, tutte contro giocatori forti: il Riviera lo scorso febbraio e il primo evento playoff della FedEx Cup ad agosto. Si porta al 5° posto nel ranking mondiale.

Matsuyama ha iniziato a ottenere una certa separazione quando ha bucato un sand wedge da 107 yard alla terza buca, la palla è atterrata davanti al birillo, ha fatto un salto ed è scomparsa nella coppa dell’aquila.

Vedendo la folla esultare da dietro il verde rialzato, Matsuyama spalancò gli occhi, strinse le labbra e picchiò i pugni sul trasportino. E questo è tutto. È stata una partita metodica, una settimana metodica.

Determinato a dare il massimo, Morikawa è rimasto entro due punti fino a quando non ha realizzato un par di tre putt alla quinta buca dopo che Matsuyama ha colpito un ottimo chip da dietro il green a distanza di tap-in. Poi Morikawa ha fatto un altro tre putt di 60 piedi, questo per bogey al sesto.

Questo gli ha lasciato quattro tiri indietro e ha fatto bene a restare in partita fino alle ultime buche. Morikawa ha fatto birdie alle buche 14 e 15 – Matsuyama ha mancato occasioni di birdie da 6 piedi e 10 piedi – per chiudere in due colpi, tre da giocare.

Matsuyama ha concluso la partita in modo efficace con un cuneo entro 4 piedi il 16 per birdie.

The Sentry è un tipico evento con montepremi da 20 milioni di dollari e il premio in denaro di 3,6 milioni di dollari per Matsuyama gli ha fruttato oltre 60 milioni di dollari nella sua carriera.

Ho chiuso con un 65 finendo da solo al terzo posto per 1,36 milioni di dollari.

Matsuyama è il settimo giocatore a vincere entrambi gli eventi delle Hawaii nel PGA Tour. Justin Thomas (2017) ed Ernie Els (2003) sono gli unici giocatori ad aver vinto entrambi nello stesso anno. Matsuyama avrà la possibilità di unirsi a loro la prossima settimana al Sony Open di Oahu, dove vinse tre anni fa.

Taylor Pendrith ha realizzato il tiro più improbabile del torneo quando ha bucato il suo ferro 6 da 200 yard sul par cinque per il primo albatros al Plantation da quando il torneo si è trasferito a Kapalua per aprire la stagione nel 1999.

“Non appena l’ho colpito, sapevo che sarebbe stato davvero bello”, ha detto Pendrith. “Non mi aspettavo che entrasse. Non l’ho visto entrare. Ma i tifosi sul green sono impazziti, quindi sì, è stato davvero un bel bonus.”