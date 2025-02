Matt Kuchar WDS de Wm Phoenix aberto após a morte súbita de seu pai, Peter

Matt Kuchar não jogará no WM Phoenix Open nesta semana, afinal.

O ex -jogador de golfe da PGA Tour se aposentou do evento na terça -feira depois que seu pai, Peter, “morreu inesperadamente”. Peter tinha 73 anos.

“Meu pop era um grande admirador de esporte e transmitiu seu amor pela competição”, disse Matt Kuchar em um . “Ele era uma pessoa maravilhosa: um avô incrível, um marido amoroso e melhor amigo de minha mãe, e o melhor pai que eu poderia ter esperado. Um ávido jogador de pickleball e ao ar livre, Pop era um homem de grande personagem e um personagem por si só.

“Ele é a pessoa que me apresentou ao jogo de golfe, um empate que sempre permanecerá entre nós. Essas lembranças, e muito mais, estarão comigo e nossa família para sempre. Ficará surpreso mais do que as palavras podem expressar. Agradecemos o apoio e a privacidade enquanto choramos em família.

Não há mais detalhes sobre sua morte. Jesper Svensson ocupou seu lugar no campo no TPC Scottsdale.

Peter esteve próximo a Matt ao longo de sua carreira. Ele estava na bolsa para seu filho quando venceu o fã americano de 1997 e depois tocou com Matt durante seu final T9 no campeonato do PNC em 2018. Peter era frequentemente visto mais tarde nas galerias durante as aparições na turnê de Matt.

Matt venceu nove vezes no PGA Tour em sua carreira, mais recentemente no Sony Open 2019 no Havaí. Ele só teve um primeiro fim na turnê na última temporada, uma corrida em T3 no 3M Open, e fez duas aberturas até agora nesta temporada. Matt jogou em quatro equipes da Ryder Cup com os Estados Unidos e serviu como Vicecapitán para a equipe americana várias vezes desde então.

Não está claro quando Matt retornará ao passeio. Depois que o WM Phoenix foi inaugurado nesta semana, a turnê concorrerá em seu balanço na costa oeste com o Convitational Genesis realocado na próxima semana em San Diego e depois no Campeonato do México na semana seguinte em Puerto Vallarta.