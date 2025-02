Matt Patricia è vicino all’atterraggio di un nuovo lavoro

Il partito del campionato nazionale dello stato dell’Ohio sotto il capo allenatore Ryan Day ha rapidamente lasciato il posto a cambiamenti significativi al suo staff e presenta sfide in questa stagione.

La partenza del coordinatore difensivo Jim Knowles a Penn State, combinata con le perdite di Chip Kelly a Las Vegas Raiders e l’allenatore della linea offensiva Justin Frye in Arizona Cardinals, ha lasciato notevoli lacune nello staff tecnico.

Mentre Buckeyes ha rapidamente curato i loro posti vacanti offensivi, Brian Hartline promuove il coordinatore offensivo e ha portato Tyler Bowen per addestrare la linea offensiva, la ricerca di un nuovo coordinatore difensivo continua a generare ronzii.

Questa ricerca sembra restringersi, con una figura di spicco della NFL che appare come un candidato leader.

Matt Patricia ha ufficialmente completato un’intervista per essere il prossimo coordinatore difensivo dell’Ohio State.

Patricia, tre volte campionessa del Super Bowl come DC per il New England Patriots, non ha allenato al college dal 2003.

Sembra essere una buona opzione che Patricia termina a Columbus. pic.twitter.com/kmbdqbwu4d

