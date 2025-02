Matt Patricia nello stato dell’Ohio sottolinea gli stipendi dell’Università di allenatore di calcio

RJ Young FOX Sports National College Football Analyst

Quando lo stato dell’Ohio è istituito per assumere un maestro del Super Bowl tre volte ed ex allenatore della NFL Matt Patrician, Buckeyes ha limitato quelli che sono stati croccanti quattro settimane di allenatori che vanno e vengono. Patricia, 50 anni, coordina la difesa a Columbus, Ohio.

Per la seconda volta, lo stipendio di Patricia ha assunto un ex coordinatore dei New England Patriots per così tanti anni. Sebbene il soggiorno di Bill O’Brien a Columbus sia durata meno di un mese, la giornata è chiaramente affascinata dall’albero di coaching di Bill Belichick e ha cercato persone che hanno allenato nella NFL, non le diverse da lui, e ha raggiunto il massimo risultato del professionista calcio.

La giornata ha dovuto sostituire il coordinatore difensivo Jim Knowles, che ha continuato a prendere la stessa stazione a Penn State, e il coordinatore offensivo Chip Kelly, che è diventato Las Vegas Raiders OC di Pete Carroll. Ha sostituito l’allenatore offensivo del 2024 Justin Fryen, che è diventato allenatore offensivo dei Cardinali dell’Arizona, il coordinatore attaccante dell’ex Virginia Tech Tyler Bowen e l’allenatore di difensore del reato Billy Fessler.

La giornata ha pubblicizzato il duro allenatore Kenan Baena al coordinatore parallelo, Coach Safetes per Matt Guerrier al coordinatore del gioco e al diffuso coaching del destinatario del coordinatore attaccante di Bian Hartline.

Sebbene Buckeyes abbia ronzato il personale di coaching con nuovi nomi e nuovi titoli, altri sono stati impegnati facendo lo stesso. Notre Dame ha assunto l’ex coordinatore della difesa dello Stato dell’Ohio Chris Ash per sostituire Al Golden, che è diventato il coordinatore difensivo del Bengala di Cincinnati e ha assunto l’allenatore di Backs di Penn State Ja’juan Seider nella stessa posizione.

Clemson, Oklahoma e Alabama hanno apportato cambiamenti significativi a livello di coordinatore. Kalen DeBoer riprenderà il 2023 assumendo il suo coordinatore offensivo a Washington, Ryan Gubb, quando ha trascorso l’anno nella NFL con Seattle Seahawks.

Ecco uno sguardo ad alcuni degli altri migliori cambiamenti nello staff tecnico in questa offseason:

Brian Hartline, Stato dell’OhioCoordinatore offensivo

Dopo la notizia, è diventato il secondo allenatore più assunto negli sport dopo aver vinto il campionato nazionale nel 2024, Ryan Day ha sollevato il vasto allenatore della stella al coordinatore offensivo.

Con la sua promozione, la giornata mantiene il miglior destinatario di Buckeye nell’arte del coaching nell’arte della storia di Buckeye ed ha il controllo dei crimini che hanno il reclutamento più talentuoso a Jeremiah Smith. Tuttavia, il lavoro di Hartline si sta trasferendo nello staff dello stato dell’Ohio nel 2017, che gli ha guadagnato questa opportunità come gioco completo.

Hartline ha allenato quattro selezioni All-American, quattro NFL per il primo turno e il vincitore del premio Biletnikoff. Marvin Harrison, Jr., è diventato il primo ampio programma a vincere il premio Biletnikoff dal 1995. Emaka Egbuka ha seguito il record della reception. Chris Olave è andato con il record del programma TD Catch.

Hartline è altrettanto buona una playlist quanto un allenatore destinatario? Come servizio Buckeye, non è stato ospite per vincere e produrre ad alto livello, risale alla sua carriera di gioco a Columbus, dove ha vinto quattro grandi partite consecutive (2005, 2007, 2008) e ha giocato nel titolo nazionale BCS Game (2006, 2007).

Marshall Faulk, ColoradoCoach di corsa

L’aggiunta di Deion Sanders di Faulk, Colorado Coaching, ora afferma tre famosi Hall of Famers. Faulk, nella bozza della NFL n. 2 del 1994, rappresenta l’impegno di Sanders a sviluppare un gruppo di ritorno, che è stato la parte meno efficace del lavoro di due anni del Colorado.

Nel 2024, il Colorado si precipitò solo 2,5 iarde per trasporto e 65 iarde per partita. È stato abbastanza buono per i morti di FBS e 11 yard a partita quando la squadra ha terminato: Kent State che ha concluso 0-12.

Cosa è ancora visibile da Faulk, può reclutare e può allenare e ha giocato? Queste risposte si rivelano di tanto in tanto, ma non c’è dubbio che Faulk del potere stellato dà un vantaggio cruciale ai suoi colleghi e guadagnandogli l’opportunità di reclutare i migliori schienali del paese, in Colorado.

Jim Knowles, Lo stato del centesimoCoordinatore in carica

Dopo la perdita di Tom Allen, che ha aiutato a guidare Nittany al primo CFP della scorsa stagione, l’allenatore di Penn State James Franklin ha assunto Knowles dallo stato dell’Ohio. Nell’assunzione di Knowles, Penn State ha colpito l’attacco al concorrente e al campione nazionale allo stato dell’Ohio e ha aggiunto un uomo responsabile dello sviluppo della migliore difesa del paese.

Nel 2024, l’unità Knowles era situata nel numero 1 in difesa al punteggio, di difesa complessiva, iarde consentite, totalmente sono consentiti di giocare e in contatto con gli avversari segnati nella zona rossa. Ha anche visto Security Caleb Downs come una scelta unanime All-American.

Dato quanto da vicino Nittany-Lions giocava nel primo titolo nazionale dal 1986, Franklin e i suoi programmi sono ora raddoppiati mentre vincono Knowles rendendo il coordinatore più assunto del paese per $ 3,1 milioni all’anno.

Tom Allen, ClemsonCoordinatore in carica

Dabo Swinney è stato il primo ad ammettere quanto è stata vicina la sua squadra nel campionato nazionale quando ha vinto il titolo ACC del metodista meridionale e ha meritato l’opportunità di giocare in CFP contro il Texas. Le Tigri hanno arrestato la difesa che si era deteriorata con Wes Goodwin al timone.

Sapendo questo, Swinney ha assunto Penn State di Tom Allen dopo la sua difesa della prima esibizione del PSU di Nittany Lion nel PSU. Lungo la strada, Penn State si è classificata in perdite 2 (119), n. 5 in sacchi (44), difesa totale (294,8 iarde) e 8 nella difesa del punteggio (16,5 punti per partita).

Brent Venables, Oklaholacapo allenatore e punto di gioco difensivo

A seguito della delicata campagna di debutto della SEC, l’allenatore dell’Oklahoma Brent Venables è stato costretto a apportare modifiche prima della prima partita della squadra alla conferenza. Quando l’Oklahoma ha subito la prima perdita della stagione, una sconfitta per 25-15 contro il Tennessee, Venables aveva gestito l’ex cinque stelle e aveva iniziato QB Jackson Arnold. Meno di un mese dopo, ha sparato al coordinatore offensivo Seth Little. Tuttavia, l’Oklahoma è riuscito a scioccare il n. 7 in Alabamaa da Owen Field e ha guadagnato una ciotola ammissibile solo a perdere la flotta.

Entro il 2025, Venables ha goduto di un solo periodo vincente in tre anni ed è responsabile degli unici Sooners perdenti negli anni 2000. Ha anche una sfida per sostituire non solo il suo coordinatore offensivo, ma anche il suo coordinatore difensivo, Zac Alay, per unirsi a Rich Rodriguez nella Virgin occidentale.

Il risultato fu l’Oklahoma, che assunse il coordinatore offensivo dello stato di Washington Ben Arbuckle, il Lukeeper del difensore John Matcher – e Venbales si assume per chiamare la difesa. Con queste due decisioni, Venables ha senza dubbio lasciato che è disposto a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per trasformare il concorrente del titolo dell’Oklahoma nel 2025.

Il ritorno di Venables al gioco è stato elogiato perché è uno dei migliori difensori degli anni 2000, dopo aver vinto due nomi nazionali in Clemson e Coach di linebacker in Oklahoma nel 2000.

RJ Young è uno scrittore di football del National College e analista di Fox Sports e host podcast “ Cercando uno spettacolo di football universitario. “Seguila su Twitter a @Rj_young E Iscriviti a “RJ Young Show” su YouTube .

