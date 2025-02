O sul-africano Matthew Breetzke abriu seu nome em livros de discos, tornando-se o primeiro batedor que venceu 150 corridas na estréia da ODI na segunda partida do Tri-Seria em andamento contra a Nova Zelândia no Estádio Gaddafi na segunda-feira. Suas impressionantes batendo 150 de 148 bolas, combinadas com 11 quatro e cinco seis, excederam o recorde anterior da lendária bandeira ocidental do oeste de Desmond Haynes, que marcou 148 em sua innatação da Virgin Odi contra a Austrália em 1978. Antes das entradas de Breetzke, o resultado mais alto da estréia no ODI para a África do Sul foi de 124 por Colin Ingram contra o Zimbábue em 2010. Agora Breetzke fica sozinho no topo, proporcionando uma performance que mostrou paciência, agressão e uma seleção incomum de tiros quando a África do Sul foi publicada por Mammoth 304/6.

Breetzke, recém -feminino por mês na temporada SA20 2025, moveu -se suavemente para o formato ODI, criando uma segunda fúria importante de 93 engrenagens com Jason Smith (41).

Ele chegou a meio século com 68 bolas e continuou a construir em seu início sólido, chegando à sua Virgem Idade em 128 entregas com seis fronteiras e duas seis.

Ao fazer isso, ele se tornou apenas a quarta África do Sul, que estreou no século ODI, juntando -se ao Elite Club com Ingram, sua atual capitã Tempa Bavum e Reeza Hendricks.

Depois de Viena, Breetzke puniu O’Rourke com duas fronteiras e seis em uma delas, acelerando a pontuação no final da África do Sul e construindo uma filmagem para proteas.

Enquanto sua parceria com Smith garantiu a estabilidade precoce, ele continuou a posição do século seguinte para o quarto wicket com Wiaan de Mulder (64), movendo a República da África do Sul ao lado de 300.

Breetzke, que mais tarde se juntará a Lucknow Super Giants no IPL 2025, mostrou domínio completo da flexão, permitindo que a África do Sul estabelecesse uma enorme soma total e fornecendo a seus caixas uma plataforma significativa em defesa do boliche.