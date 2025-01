Matthew Sluka é transferido para JMU após deixar UNLV por causa de disputa de US$ 100 mil NIL

A carreira de Matthew Sluka na UNLV não deu certo, para dizer o mínimo. (Daniel Jacobi II/Las Vegas Review-Journal)

Matthew Sluka vai para James Madison depois de se tornar um ponto de discussão do NIL na UNLV.

O quarterback, que foi titular nos três primeiros jogos do UNLV no ano passado antes de perder a temporada devido a uma disputa do NIL, assinou uma carta de intenções com o JMU na terça-feira, marcando-o para um encontro com o técnico Bob Chesney.

Chesney foi o técnico principal do Holy Cross durante os quatro anos de Sluka no programa FCS, no qual recebeu honras de Jogador Ofensivo do Ano da Patriot League. Chesney trocou o Holy Cross pela JMU na última offseason, e Sluka mudou-se para a UNLV um mês depois.

Sluka ganhou as manchetes no ano passado quando anunciou que iria redshirt sua camisa restante e pularia o resto da temporada dos Runnin’ Rebels depois de liderá-los a um início de 3-0. Ele não especificou os nomes ou números por trás da decisão, mencionando apenas que ficou claro que “certas representações” feitas a ele “não seriam cumpridas no futuro”.

Os detalhes vieram à tona logo depois. De acordo com Ross Dellenger, do Yahoo Sports, o agente de Sluka, Marcus Cromartie, afirmou que um assistente técnico do UNLV havia prometido ao seu cliente, um dos principais zagueiros do portal de transferências, US$ 100.000 para vir para Las Vegas. No entanto, quando chegou ao campus, recebeu apenas US$ 3.000 do NIL coletivo da escola, que deveria ser um pagamento mensal.

A escola, no entanto, emitiu um comunicado alegando que Cromartie fez exigências financeiras que interpretou como uma violação da regra da NCAA que proíbe o pagamento para jogar. Sem muita influência legal, Sluka optou por se aposentar e usar o ano restante de elegibilidade em outro lugar.

Essa saída não prejudicou muito o UNLV, já que os Rebels terminaram o ano com um recorde de 11-3 e uma vitória no LA Bowl. O quarterback Hajj-Malik Williams ultrapassou Sluka em jardas por tentativa e classificação de passador.

A história de Sluka representou muito do que havia de errado com o cenário moderno do NIL, no qual se espera que os treinadores recrutem apesar da coordenação limitada com os seus financiadores e de acordos de seis ou sete dígitos que muitas vezes equivalem a um aperto de mão. Sluka nem foi o único aviso do NIL a chegar ao portal de transferências este ano, já que Jaden Rashada, o homem responsável pelo acordo de US$ 14 milhões com a Flórida que fracassou, deixou a Geórgia depois de apenas um ano lá.