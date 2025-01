Matthew Stafford di Rams dice che si prenderà del tempo per decidere il futuro

FILADELFIA – Meno di un’ora dopo la sconfitta dei Los Angeles Rams 28-22 contro i Philadelphia Eagles nel turno di divisione dei playoff di domenica, al quarterback Matthew Stafford è stato chiesto del suo futuro nella NFL.

Stafford guardò l’orologio e notò che la partita era lungi dall’essere finita e che avrebbe avuto “un po’ di tempo per pensare”.

“Ma sento di aver giocato abbastanza bene”, ha detto Stafford.

Alla domanda se il calcio fosse rimasto in lui, ha risposto: “Sicuramente sì”.

Stafford, 36 anni, ha ancora due anni di contratto, un anno in cui lui e i Rams hanno lavorato per adattarsi a questa stagione in ritiro. L’allenatore dei Rams Sean McVay ha rifiutato di rispondere a una domanda post partita di domenica sul futuro di Stafford, dicendo: “Non sono veramente interessato a parlare di tutto ciò che ha a che fare con il prossimo anno”.

“In questo momento apprezzo questa squadra”, ha detto McVay.

McVay ha parlato con emozione sul palco, parlando del suo amore per questa squadra dei Rams, che è andata 1-4 nella sua settimana di addio prima di vincere nove delle successive 11 partite per aggiudicarsi l’NFC West.

L’allenatore di lunga data ha detto che la sconfitta contro gli Eagles – in cui i Rams erano sotto di 13 punti con quattro minuti e 47 secondi rimanenti prima di recuperare a sei sei e portarsi in posizione di gol a fine partita – “incarnava la resilienza, la grinta, la capacità di superare le avversità” della squadra in questa stagione.

Quando ha parlato, McVay ha detto di essere “piuttosto scioccato” perché lui e tutti nello spogliatoio “non vedevano che andasse diversamente se non che vincessimo quella partita 29-28”.

“Tutti in questo spogliatoio credono in (Stafford) con ogni centimetro del nostro essere”, ha detto il ricevitore largo Puka Nacua. “È una bella sensazione andare là fuori e sapere che il tuo quarterback è disposto a dare il massimo ed è in grado di giocare ogni volta che gli viene chiesto. Crediamo tutti nel numero 9”.

Stafford ha completato 26 dei 44 passaggi per 324 yard per due touchdown e nessuna intercettazione. Ha armeggiato due volte, una per una sconfitta nel quarto quarto. Stafford ha 15 passaggi di touchdown nei playoff per i Rams, legando Kurt Warner per il maggior numero nella storia della squadra, secondo ESPN Research.

I Rams hanno avuto la possibilità di segnare e calciare il punto extra per passare in vantaggio con un primo down al Philadelphia 21 con 19 secondi rimasti. Dopo una falsa partenza, un completamento di 10 yard e un licenziamento per una perdita di 9 yard al terzo down, il quarto passaggio down di Stafford è risultato incompleto.

“Avevamo tutte le possibilità di vincere quella partita alla fine”, ha detto McVay. “E siamo a poche partite dall’essere molto più felici in questo momento. … Sono felice di far parte di questa squadra e sono orgoglioso di questo gruppo. E sono davvero sconvolto che questo viaggio sia Sopra.” .”

Stafford domenica ha affrontato un infortunio alla costola che ha detto di aver affrontato “a vari livelli da un po’ di tempo”, ma che si è aggravato all’inizio della partita. Ha detto che “è riuscito a calmarsi un po'” e “non si sentiva come se avesse avuto un ruolo importante” nel gioco.

“Ha preso la costola presto”, ha detto McVay. “Ci è riuscito. Ma è un guerriero. È così duro. Rappresenta così tante cose giuste su ciò che questa squadra è diventata, soprattutto per una città che sta soffrendo e sta attraversando cose diverse”.

“Penso che incarni molte delle cose giuste in lui in termini di tenacia, resilienza, capacità di superare le avversità. È semplicemente uno stallone infernale. E ho pensato che fosse speciale stasera per via delle opportunità che ha avuto”. Sono dannatamente orgoglioso di Matthew Stafford.”

E mentre Stafford ha detto di non aver preso alcuna decisione sul suo futuro, ha parlato della prossima volta che sarà in campo nel suo racconto post partita.

“Ho avuto la possibilità di farlo e lui non ce l’ha fatta”, ha detto Stafford. “Ma adoro competere. Adoro vivere quei momenti. Di sicuro non li temo. E ho gareggiato con il sedere e oggi non è andata come volevo. La prossima volta che ci sarò, confrontalo Facciamolo di nuovo.”