Matthew Stafford “levará algum tempo para pensar” sobre seu futuro

A derrota de domingo para o Rams poderia ter sido o último jogo do quarterback Matthew Stafford com o time.

Quando questionado sobre seu futuro após a derrota na rodada divisionária para os Eagles, Stafford olhou para o relógio, disse que o jogo havia acabado há pouco e acrescentou que “reserve um tempo para pensar sobre isso”Através de Sarah Barshop da ESPN.com.

Se seu tempo com os Rams acabou, seu tempo na NFL não acabou.

“Sinto que estava jogando muito bem”, disse Stafford. Quando questionado se ainda tinha algum jogo, ele disse: “Estou com vontade”.

Stafford, 36 anos, que foi a escolha geral número 1 no draft de 2009, ainda tem mais dois anos de contrato. Ele tem um bônus de escalação totalmente garantido de US$ 4 milhões que expira em março e um salário não garantido de US$ 23 milhões.

Isso representa menos da metade do mercado atual para a posição, e Stafford claramente continua a ter um desempenho acima disso.

Os Rams ajustaram o contrato de Stafford quando o campo de treinamento foi aberto. Foi o produto de tensões silenciosas entre jogador e equipe que persistiram desde o draft (quando os Rams não escolheram seu sucessor na primeira rodada) até o prazo final do relatório.

Depois que os Rams começaram com 1-4, houve rumores de que Stafford aceitaria uma troca.

Mas então as coisas mudaram dramaticamente para os Rams. Eles se recuperaram para vencer a NFC West e um jogo de playoff de wild card, antes de ficarem aquém na Filadélfia.

Embora os Rams tenham vencido um Super Bowl no primeiro ano após a troca que enviou Stafford a Los Angeles pelo quarterback Jared Goff, duas escolhas de primeira rodada e uma escolha de terceira rodada, os Rams estavam esperando silenciosamente após a temporada de 2022 que os Jets iriam virão ligar se seus esforços para trocar o quarterback do Packers, Aaron Rodgers, falharem.

Os Rams estão em uma situação embaraçosa, para dizer o mínimo. Eles passam por um movimento juvenil, com uma defesa promissora e estrelas ofensivas como o running back Kyren Williams e o wide receiver Puka Nacua. E o técnico Sean McVay pode estar pensando em encontrar um jogador mais jovem para o cargo.

Quando McVay foi questionado sobre o futuro de Stafford, McVay disse: “Não estou realmente interessado em falar sobre nada relacionado ao próximo ano”.

McVay foi igualmente cauteloso no ano passado sobre o defensor Aaron Donald, que surpreendentemente se aposentou após 10 temporadas da NFL em março.

E assim, depois que o carrossel anual de treinamento parar de girar e o carrossel anual de quarterbacks entrar no ar, Stafford será potencialmente uma opção para times que procuram novos zagueiros, e os Rams serão potencialmente um dos times que procuram um.