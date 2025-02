Matthew Stafford Pontos de pouso: Steelers, Giants entre os melhores ajustes se os Rams disponibilizarem para negociar

Os Rams de Los Angeles vêm de outra temporada sólida. Eles venceram o NFC West com um recorde de 10-7, ocorreu para organizar um jogo do campeonato da NFC e encontraram o eventual ano da NFL do ano da NFL no verso Jared. No entanto, os Rams enfrentam vários problemas importantes nesta baixa temporada que podem afetar drasticamente o futuro.

Parece que os Rams estão trabalhando para passar do anterior Super Bowl MVP e estrela Overouut Cooper Kupp, mas também terá que tomar uma decisão sobre o campo de Matthew Stafford. A chamada veterana tecnicamente tem dois anos restantes em seu contrato, mas existem apenas US $ 4 milhões garantidos de seu limite de US $ 49,6 milhões. Então, em 2026, não há garantias no contrato.

Os Rams terão que encontrar uma maneira de dar ao seu marechal de campo mais garantido, ou considerar alterá -lo para um time interessado e começar de novo na posição mais importante do futebol. Provavelmente, essa não é uma opção atraente para o gerente geral Les Snead. Afinal, Stafford ajudou os Rams a vencer Super Bowl Três anos atrás, e não mostrou exatamente sinais de desaceleração. O ponto não pode descartar a possibilidade de que essas próximas negociações dêem errado. Stafford se tornaria um dos marechal de campo mais intrigante do mercado se os Rams o disponibilizassem.

Em seguida, quebraremos um punhado de pontos de pouso lógicos para a antiga seleção geral nº 1, que acabou de completar 37 anos na semana passada.

Os Steelers podem se preparar para outra reinicialização de sua sala de marechal de campo, já que Russell Wilson e Justin Fields estão procurando novos acordos. As coisas não são exatamente pêssegos em Pittsburgh neste momento. Ninguém se importa que Mike Tomlin não tenha registrado uma temporada perdida em 18 anos consecutivos no Steelers, porque Pittsburgh não venceu um jogo de playoff desde 2016. Os Steelers perderam seis confrontos consecutivos na pós -temporada e permitiram pelo menos 28 pontos nas seis derrotas. É a sequência mais longa em NFL história!

Qual é a melhor opção para Pittsburgh no quarterback? A troca no rascunho e na ala de came ou shedeur sanders é a resposta? Provavelmente não. Os Steelers querem entrar na Guerra das Ofertas para Sam Darnold ou tomar um volante com Aaron Rodgers, 41? Talvez Stafford seja a melhor opção, se disponível.

Matthew Stafford poderia deixar Rams? Kelly Stafford abre depois de estar “confuso” por Cooper Kupp Notícias comerciais Bryan Deardo

Aqui está um ajuste interessante. Os Giants certamente poderiam selecionar um quartback no número 3 em geral, mas Brian Daboll e Joe Schoen colocariam seu trabalho em jogo para um novato. Se eles não forem vendidos em Ward ou Sanders, Stafford seria uma excelente opção para os gigantes. Ele e Malik Nabers podem ser uma dupla divertida para ver.

Há também uma conexão familiar para Stafford em Nova York agora. A ESPN relatou Na segunda -feira, os Giants estão contratando o ex -assistente de Jacksonville Jaguars Chad Hall para ser seu novo treinador assistente de marechal de campo. Hall é o irmão de Stafford, Kelly. Se chegarmos ao ponto em que os Rams decidirem trocar Stafford, ele terá algo a dizer em seu destino. A contratação de Hall provavelmente faz dos Giants um local de pouso mais atraente para a família Stafford.

Alguns vêem os Raiders como uma equipe principal para mudar para um marechal de campo, mas quem realmente sabe disso? A contratação de Pete Carroll foi relativamente surpreendente e poderia indicar que os Raiders estão mais interessados ​​em estabilizar a franquia e estabelecer as fundações para o sucesso futuro em comparação com o tiro das estrelas, trocando o quadro.

Embora seja provável que não tenha muitos anos, Stafford ainda é um marechal de campo que melhoraria imediatamente qualquer ofensiva, e seria muito doce vê -lo associado a outra lenda da Universidade da Geórgia em Brock Bowers.

Um retorno à NFC Norte? Eu acho que o que os vikings decidem fazer no marechal de campo nesta baixa temporada é super fascinante. Muitos estão no chilão em Darnold para retornar em 2025, mas o que acontece se outra organização semi-estável oferecer mais dinheiro? Então, se Darnold sair, os vikings imediatamente jogariam JJ McCarthy para o alinhamento inicial? Talvez. Ou eles poderiam adquirir outro veterano.

Stafford e Kevin O’Connell já estão familiarizados, tendo ganho um Super Bowl junto com os Rams em 2022. Quem não gostaria de ver Stafford fechar seu NFL Justin Jefferson, Jordan Addison e TJ Hockenson? (Talvez fãs do Lions)

Os Titãs foram o pior time de futebol do ano passado, então Nashville pode não ser o local de aterrissagem mais atraente para Stafford. Dito isto, o treinador-chefe dos Titãs, Brian Callahan, era na verdade o treinador do Stafford Field Marshal com o Lions 2016-17, então os dois se conhecem.

O fato de os Titãs terem a seleção geral número 1 no rascunho e precisam de um zagueiro não garante que eles usem essa seleção em Sanders ou Ward. Já foi relatado que o Tennessee é Aberto para o comércio fora da seleção. Os Titãs assinarão absolutamente um marechal de campo na agência livre antes que o rascunho chegue. Agora, se isso é alguém como Zach Wilson ou alguém como Aaron Rodgers, ainda está por ser visto.

Ou … só fique com os Rams

ESPN e Graziano relataram Na semana passada, é provável que Stafford retorne a Los Angeles, segundo relatos, acredite na propriedade dos Rams e em sua capacidade de apresentar uma lista competitiva. Eles estavam à porta de organizar um jogo do campeonato da NFC há apenas algumas semanas.

O relatório da ESPN não muda o fato de que os Rams ainda terão que ajustar o contrato de Stafford e encontrar uma maneira de fazê -lo feliz, mas certamente tem motivação para ficar de fora do purgatório do zagueiro com o tipo de talento que ele tem no defensiva lateral da bola.