Matthew Stafford, QB di Rams, si sta “prendendo un po’ di tempo” per pensare al suo futuro

Il quarterback dei Los Angeles Rams Matthew Stafford ha ancora qualcosa in più nel serbatoio? Sembra così.

“Per quanto riguarda il mio futuro, sono passati 30 minuti dalla nostra ultima partita, quindi ci penserò per un po’. Sento di aver giocato davvero bene”. Ha detto Stafford Domenica dopo la sconfitta nel divisional round dei Rams contro i Philadelphia Eagles, secondo NFL.com.

Quando gli è stato chiesto se gli è rimasto ancora “il calcio”, Stafford ha detto: “Sembra proprio che sia così”.

Ciò non significa necessariamente che Stafford abbia preso una decisione sul suo futuro. La moglie di Stafford, Kelly ha pubblicato una foto del quarterback su Instagram lunedì con un post in cui diceva: “Mi chiedo se questa sia la fine o no… immagino che lo scopriremo”.

Nella loro ultima partita della stagione 2024-25, Stafford e i Rams non hanno avuto successo mentre cercavano di recuperare tardi. Dopo aver segnato un touchdown e forzato un tre-and-out, i Rams hanno portato la palla sulla linea delle 13 yard degli Eagles con 1:14 rimasto nel quarto quarto. Tuttavia, hanno girato la palla in ribasso e Philadelphia ha preso un ginocchio per terminare la partita.

Stafford ha pubblicato buone statistiche domenica. Ha totalizzato 324 yard di passaggio, due touchdown, nessuna intercettazione e un passer rating di 97,2 completando il 59,1% dei suoi passaggi (26 su 44) in una sconfitta per 28-22. Inoltre, Los Angeles ha superato Filadelfia in iarde totali 402-350.

Saquon Barkley, Philadelphia Eagles SOPRAVVIVE contro Matthew Stafford, LA Rams

In 16 partite della stagione regolare (Stafford si è riposato nella settimana 18), Stafford ha totalizzato 3.762 yard di passaggio, 20 touchdown di passaggio, otto intercettazioni e un passer rating di 93,7 completando il 65,8% dei suoi passaggi. Los Angeles ha vinto l’NFC West 10-7.

La scorsa settimana, Stafford ha tirato per 209 yard e due touchdown completando il 70,4% dei suoi passaggi (19 su 27) nella vittoria wild card dei Rams sui Minnesota Vikings.

Stafford, due volte Pro Bowler, ha appena terminato la sua quarta stagione con i Rams, con i quali ha contribuito a vincere il Super Bowl VI. Tutti tranne uno hanno raggiunto i playoff a Stafford (2022). Il veterano del segnale compirà 37 anni il mese prossimo e gli restano due stagioni con un contratto quadriennale da 160 milioni di dollari, anche se i soldi non sono garantiti dopo questa stagione.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata!

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Lega nazionale di calcio Los Angeles Rams Matteo Stafford