Mauricio Pochettino: L’USMNT ha bisogno di “arroganza” per competere

L’allenatore della nazionale maschile degli Stati Uniti Mauricio Pochettino insiste sul fatto che i giocatori statunitensi possono competere con Spagna e Argentina in termini di talento, ma devono essere “un po’ più arroganti” con la loro mentalità quando si avvicinano alla partita.

“C’è ancora un divario tra Argentina e Spagna, ma lo stiamo riducendo ogni giorno. Penso che sia una questione di fiducia e penso che essere un po’ più arroganti nella nostra capacità di credere che possiamo farcela bene e che loro hanno abbastanza qualità competere allo stesso livello”, ha detto Pochettino.

“Penso che siamo arrivati ​​e penso che saremo a quel livello fino al 2026.”

Da quando è entrato a far parte dell’US Soccer nel settembre 2024, Pochettino ha sottolineato la necessità del gruppo di una mentalità più forte mentre si avvicina alla Coppa del Mondo 2026, si avvicina alla partita con un livello di aggressività.

“Il nostro obiettivo principale è avere la palla in posizione e poi sviluppare e sviluppare tutti i modi per mantenerla in posizione e, naturalmente, essere aggressivi e segnare gol perché alla fine lo sport è segnare e io non lo faccio”. non concedere”, ha detto Pochettino.

“A questo punto dobbiamo reagire e dobbiamo essere esplosivi, dobbiamo avere la forza, dobbiamo avere, sai, la capacità, l’attenzione, la concentrazione e l’aggressività per andare e l’organizzazione per andare a recuperare. il più presto possibile, perché siamo così esigenti?

“Penso che sia una combinazione di tutte le cose. Penso che se vuoi avere una squadra molto equilibrata in possesso e senza possesso palla devi essere molto esigente su entrambi i fronti e noi ovviamente siamo molto esigenti… sì, alleniamo lo staff , che proviamo a spingere il giocatore a mettere in scena il miglior spettacolo possibile.”

Il nuovo allenatore ha poi sottolineato che i suoi giocatori possono emulare il modo in cui gli argentini vivono il calcio per migliorare. Ha insistito sul fatto che il talento non manca, ma che un approccio diverso potrebbe colmare il divario con alcune delle migliori squadre del mondo.

“È il modo in cui competono i giocatori argentini, la mentalità. Quando perdi la palla, piangi. Quando perdi una partita, piangi, trascorri forse una settimana nella tua stanza. Si tratta di come difendere il tuo distintivo, la tua bandiera, come difendere la tua identità, la tua cultura, penso che vogliamo tradurlo”, ha detto.

Mauricio Pochettino è fiducioso che la sua squadra USMNT possa competere con i migliori del mondo. Foto di Omar Vega/Getty Images

“Perché quando giochi per la Nazionale e ascolti il ​​tuo inno, devi sentire qualcosa nella tua pelle, dentro di te… Se riusciamo a sentirlo, abbiamo la qualità e la capacità, siamo professionali, quindi penso che possiamo trovare la disciplina professionale che abbiamo o costruire una squadra molto competitiva”.

I giocatori che hanno partecipato al ritiro dell’USMNT a gennaio hanno iniziato a sentire gli effetti dello stile di allenamento di Pochettino dopo soli 10 giorni. Zack Steffen definendo l’allenatore “esigente” e “intenso”.

“Pochettino è molto esigente, molto intenso in campo. È qualcuno con cui puoi chiedere e parlare. E gestisce bene i ragazzi”, ha detto Steffen in zona mista.

“È stato intenso, ma è davvero bello. È stato davvero bello. Devi essere concentrato sul laser. Sarà un duro lavoro. E una volta terminata la pratica, fai quello che vuoi e divertiti.”

L’USMNT si prepara ad affrontare il Venezuela sabato al Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida, nella prima delle due amichevoli durante la finestra di gennaio. La squadra si recherà poi a Orlando per affrontare il Costa Rica di Miguel Herrera per permettere a Pochettino di valutare tutti i giocatori del roster.