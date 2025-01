Maverick Carter aconselha investidores que tentam formar uma liga internacional de basquete de US$ 5 bilhões, diz o relatório

Maverick Carter, amigo próximo e parceiro de negócios de longa data de LeBron James, é consultor de um grupo de investidores que busca formar uma liga internacional de basquete. por Bloomberg. Os investidores estão buscando US$ 5 bilhões de fontes de capital privado para criar uma liga de seis times de basquete masculino e seis femininos que viajarão pelo mundo através de diferentes cidades para jogar.

Ainda não há muitos detalhes, mas Cingapura foi apontada como uma das cidades onde os jogos aconteceriam. As equipes se revezariam nas cidades e permaneceriam em cada local por duas semanas. chama-se James não ser um investidor no empreendimento.

Não está claro para quais jogadores esta liga seria destinada, especialmente porque as ligas na Europa e na Ásia já atraem os melhores talentos que não estão no mundo. NBA. Por enquanto, isso certamente não atrairia os maiores talentos da NBA, mas isso pode mudar. Uma maneira pela qual isso poderá rivalizar com a NBA em algum momento é a capacidade dos jogadores de ganharem patrimônio na liga, permitindo-lhes ganhar ainda mais dinheiro.

É semelhante ao que os jogadores da WNBA acabaram de criar com o Liga de basquete 3 contra 3 incomparávelque começará sua primeira temporada em 17 de janeiro. Essa liga foi co-fundada pelas estrelas da WNBA Breanna Stewart e Naphessa Collier para fornecer uma fonte alternativa de competição e renda para os jogadores da WNBA durante o período de entressafra. Muitos dos melhores jogadores da WNBA participam. Não apenas os salários são competitivos com o que a WNBA paga, mas a Unrivaled também oferece aos jogadores participação na liga.

Lembre-se também de como o LIV Golf atraiu muitos dos melhores jogadores da PGA do esporte para ganhar enormes pagamentos do LIV. Se esta nova liga internacional de basquetebol conseguir atrair investidores endinheirados, como é o seu plano destinado aos fundos soberanos, poderemos ver equipas da NBA a competir com outras ligas por talentos. Ele pode não atrair 1% da liga, mas um jogador de nível médio pode ser influenciado pela chance de ganhar muito mais no exterior e ao mesmo tempo ser uma grande estrela.

Isso está em jogo há anos, mas o comissário da NBA, Adam Silver, disse em julho de 2023 que há Não há planos para a liga permitir fundos soberanos. para controlar times da NBA. Portanto, se surgir outra liga e oferecer salários mais altos do que a NBA pode oferecer no futuro, eles poderão ter alguma competição no futuro.